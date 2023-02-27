Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" также отметил, что сегодня необходим быстрый конечный продукт, влияющий на промышленность и экономический уклад страны

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) стала стимулом консолидации общества в целом и в частности научно-технологического пространства страны. Такое мнение в пятницу, в день годовщины начала СВО, высказал ТАСС президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Сейчас идет процесс восстановления мобилизационной системы - речь о мобилизации как способности государственной системы быстро и эффективно реагировать на сложные, чрезвычайные обстоятельства. Наука встраивается в эту систему, она должна быть чувствительна к конкретным вызовам, которые возникают перед страной. Сегодня необходим не только процесс исследований, на чем наука была сконцентрирована всегда, но и быстрый конечный продукт, влияющий на промышленность, экономический уклад страны", - сказал он.

Глава института отметил, что для достижения этой задачи необходимо объединение научно-технологического пространства России, а также "развитие коопераций, нацеленных на скорейшее достижение осязаемых результатов".

Объединение усилий

Говоря о примерах такой консолидации, Ковальчук отметил объединение усилий Курчатовского института с Российской академией наук (РАН), которое предполагается в рамках подготовленного проекта постановления правительства, согласно которому институт будет находиться под научно-методическим руководством РАН.

"Главная функция РАН - экспертиза и прогноз. А Курчатовский институт является головной научной организацией почти во всех программах, нацеленных на прорывные исследования. Это мегасайенс <…>, генетика <…>, развитие ядерных технологий, нового материаловедения, микроэлектроники. На этих направлениях у нас сосредоточены значительные ресурсы - кадровые, интеллектуальные, технические. Все это создаст основу для быстрого перехода науки на новый уровень эффективности. И степень влияния СВО на эти процессы очень значительна", - сказал ученый.

Ковальчук также сообщил, что западные политики пытаются всячески ослабить роль России в международных научных проектах в условиях проведения СВО.

"Мы стали неотъемлемой частью европейского научного ландшафта. После начала СВО, безусловно, многое поменялось - роль нашей страны и российских ученых в европейской науке всячески пытаются ослабить. Но это происходит под давлением политиков, а научная среда этому как может пытается сопротивляться. Российская сторона также старается сохранять статус-кво", - сказал Ковальчук. Он напомнил, что при участии, а часто и по инициативе российских ученых были реализованы крупнейшие международные научные проекты: ЦЕРН, Европейский лазер на свободных электронах (XFEL, Гамбург, Германия), Европейский центр синхротронного излучения (ESRF, Гренобль, Франция), Центр по изучению тяжелых ионов (GSI, Виксхаузен, Германия) и другие.

Отдельно ученый отметил проект ITER: международный экспериментальный термоядерный реактор на основе токамака был разработан и впервые создан в Курчатовском институте. Сама идея ITER принадлежит академику Евгению Велихову, который сейчас занимает пост почетного президента Курчатовского института.

"На первых этапах Россия участвовала в этих проектах идеями и людьми, была "интеллектуальным донором". Потом, по мере роста наших возможностей, стала принимать технологическое, организационное и финансовое участие: например, в проекте XFEL Россия взяла на себя около трети расходов на его создание", - пояснил ученый.

Перспективы сотрудничества

Говоря о перспективах международного сотрудничества в этой сфере, глава Курчатовского института отметил наличие "определенного оптимизма", так как наука и культура всегда оставались областями, которые "даже в самые худшие времена помогали связывать между собой народы и страны".

"Наша задача - сохранить наработанный опыт. Россия не закрывается для сотрудничества и не собирается этого делать. Курчатовский институт продолжает работу в европейских проектах в том виде, в каком это сейчас возможно, и старается со своей стороны поддерживать созданные коллаборации", - заключил Ковальчук, добавив, что сейчас институт также наращивает сотрудничество в ряде направлений со странами СНГ, ШОС и БРИКС.