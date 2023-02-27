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ТАСС

Салливан считает, что F-16 будут нужны Украине в долгосрочной перспективе

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Harnik

Помощник американского лидера по национальной безопасности сообщил, что этот вопрос обсуждали президенты США и Украины

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Поставки истребителей F-16 Киеву представляют собой вопрос долгосрочной перспективы, президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский обсуждали эту тему. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу CNN помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"F-16 не представляют собой вопрос краткосрочной перспективы. Вопрос F-16 стоит в долгосрочной перспективе для защиты Украины, он был предметом разговора между Байденом и Зеленским", - сказал он.

31 января Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине, и вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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