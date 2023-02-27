Салливан заявил, что США работают над ускорением производства боеприпасов для Украины

Помощник президента США рассказал, что речь идет в частности о 155-миллиметровых и 120-миллиметровых снарядах, а также ракетах для систем залпового огня HIMARS

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. США работают над ускорением производства боеприпасов для их последующей поставки на Украину. Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Одно из направлений, на котором мы усердно работаем по указанию президента [США Джо] Байдена, это ускорение производства всех типов боеприпасов", - заявил Салливан, пояснив, что речь идет в частности о 155-миллиметровых и 120-миллиметровых снарядах, а также ракетах для систем залпового огня HIMARS.

По словам Салливана, США "делают все, что в их силах, чтобы поставить оборудование и боеприпасы", запрашиваемые украинской стороной. При этом он подчеркнул, что над ускорением темпов производства боеприпасов работают не только США, но и другие страны НАТО с тем, чтобы "общие объемы поставок росли каждый месяц". Помощник Байдена подчеркнул, что США и их союзники прилагают "колоссальные усилия" для наращивания темпов производства боеприпасов, но признал, что "это не может произойти по щелчку пальцев".

Ранее в четверг в Белом доме заявили, что США в пятницу, 24 февраля, объявят о новом пакете военной помощи Украине, а также о новых санкциях против России и предприятий в других странах, которые, по мнению Вашингтона, помогают Москве обходить санкции. Си-эн-эн в свою очередь пояснила со ссылкой на источники, что речь идет не о поставке снаряжения и техники из имеющихся запасов, а о заказе на производство для предприятий американского ВПК. Сроки поставок телеканал не уточняет, однако указывает, что производство занимает несколько месяцев.