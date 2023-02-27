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ТАСС

Конгрессмен заявил об иррациональной ненависти Блинкена к РФ

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Член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар
Член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар.
Источник изображения: AP Photo/ Matt York, File

Член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар также согласился с Илоном Маском, который обвинил заместителя госсекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд в стремлении к эскалации конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд испытывают необъяснимую ненависть к России и стремятся втянуть Соединенные Штаты в еще одну мировую войну. Такое мнение выразил в четверг в Twitter член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар (от штата Аризона).

Он согласился с одним из крупнейших американских предпринимателей Илоном Маском, который обвинил Нуланд в стремлении к эскалации конфликта на Украине.

"Илон прав. И Нуланд, и Блинкен испытывают глубоко укоренившуюся иррациональную ненависть к России, они стремятся втянуть США в еще одну мировую войну. Это опасные глупцы, из-за которых мы все можем погибнуть", - отметил конгрессмен.

"Нуланд не является военнослужащим и вполне готова одобрять насилие и войну", - продолжал законодатель.

По его словам, замгоссекретаря одобряет смену власти в России, "праздновала разрушение США трубопроводов "Северный поток" и призывала к неограниченным по времени поставкам оружия на Украину". Госар подчеркнул, что сторонники бывшего президента США Дональда Трампа "выступают против глобальных интервентов".

Ранее Нуланд в интервью ТАСС сказала, что не понимает, о чем идет речь, отвечая на вопрос о публикации предпринимателя, упрекнувшего ее в разжигании конфликта. Маск написал в среду в Twitter: "Никто не разжигает этот конфликт [на Украине] сильнее Нуланд". Ранее дипломат заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
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