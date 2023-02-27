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РИА Новости

Источник: в России начались испытания машины разведки для Сил спецопераций

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Бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ"
Бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В России начались испытания машины разведки на шасси "Тайфун-ВДВ" для Сил спецопераций

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Новая разведывательная машина на шасси бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ", разработанная для Сил специальных операций (ССО), приступила к предварительным испытаниям, госиспытания изделия запланированы на лето, сообщил РИА Новости информированный источник.

Новую машину впервые представили на форуме "Армия-2022" под обозначением "Изделие 3Р19У07". Она предназначена для обнаружения, распознавания, определения местоположения, автоматического сопровождения целей днем и ночью, целеуказания для высокоточных средств поражения.

"Заказ на разработку получен в 2021 году от Сил специальных операций. В качестве шасси для изделия послужил бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ". Машина разработана и успешно проходит предварительные испытания. В начале лета планируется отправить машину уже на государственные испытания", — сообщил источник.

Собеседник агентства уточнил, что на сегодняшний день изделие находится на этапе климатических испытаний, на которых проверяется работоспособность узлов и агрегатов при экстремальных температурных значениях, влажности, осадках.

Разведывательный комплекс машины обладает обзорным цветным телевизионным каналом, инфракрасными каналами ближнего, среднего, дальнего диапазонов, а также каналом обнаружения оптических средств, который позволяет обнаруживать и определять координаты оптики противника, вплоть до прицелов снайперских винтовок, а человека комплекс идентифицирует на дальности до 18 километров.

Встроенный компас, модуль спутниковой навигации и дальномер фиксируют координаты, которые передаются цифровым сигналом получателю. При применении ретранслятора дальность передачи данных можно увеличить до 400 километров.

По словам источника, машина создается с учетом доступных уже сейчас технологий. В частности, бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" принят на вооружение в 2021 году. Комплекс разведки, обнаружения и целеуказания разработан на основе решений, отработанных при создании и эксплуатации носимого комплекса разведки и целеуказания "Ирония".

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Страны
Россия
Продукция
Тайфун-ВДВ
Проекты
Тайфун
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