Писториус заявил об отсутствии "красной линии" в вопросе оказания помощи Украине

Глава Минобороны ФРГ отметил, что для Берлина важно не становиться участником конфликта и действовать только совместно с союзниками

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "красной линии" в вопросе оказания помощи Украине не существует.

"Красной линии в этом смысле нет, - сказал он в четверг в эфире телеканалов RTL и N-TV. - А если она и должна быть, то ее не следует описывать публично". По его словам, "дело не в красных линиях, а в том, что для Германии существуют две максимы": не становиться участником конфликта и действовать только совместно с союзниками. "Мы работаем вместе с партнерами и будем продолжать действовать согласованно, но очень расчетливо и взвешенно", - подчеркнул глава Минобороны ФРГ.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. Немецкие танки, по словам Писториуса, будут поставлены Киеву "самое позднее в последнюю неделю марта". Швеция все еще проверяет, могут ли они предоставить танки и в каком объеме. Нидерланды, по утверждению министра, примут участие лишь в поставке боеприпасов к танкам, а Дания пока рассматривает варианты своего участия.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине.