Войти
ТАСС

Писториус заявил об отсутствии "красной линии" в вопросе оказания помощи Украине

289
0
0
Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: AP Photo/ Gregor Fischer

Глава Минобороны ФРГ отметил, что для Берлина важно не становиться участником конфликта и действовать только совместно с союзниками

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что "красной линии" в вопросе оказания помощи Украине не существует.

"Красной линии в этом смысле нет, - сказал он в четверг в эфире телеканалов RTL и N-TV. - А если она и должна быть, то ее не следует описывать публично". По его словам, "дело не в красных линиях, а в том, что для Германии существуют две максимы": не становиться участником конфликта и действовать только совместно с союзниками. "Мы работаем вместе с партнерами и будем продолжать действовать согласованно, но очень расчетливо и взвешенно", - подчеркнул глава Минобороны ФРГ.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. Немецкие танки, по словам Писториуса, будут поставлены Киеву "самое позднее в последнюю неделю марта". Швеция все еще проверяет, могут ли они предоставить танки и в каком объеме. Нидерланды, по утверждению министра, примут участие лишь в поставке боеприпасов к танкам, а Дания пока рассматривает варианты своего участия.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Нидерланды
Россия
Украина
Франция
Швеция
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Похожие новости
27.01.2023
Байден рассказал, зачем США отправили Украине танки Abrams
23.01.2023
"Маховик раскручивается". На что решились в НАТО
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 13:00
  • 45514
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 11:09
  • 1
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 27.02 11:08
  • 4
Российские десантники используют квадроциклы для обстрела противника
  • 27.02 11:07
  • 1
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 27.02 00:35
  • 247
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 26.02 22:39
  • 2
"Залог нашей победы". Путин о единстве россиян и укреплении ядерной триады
  • 26.02 22:38
  • 2
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 26.02 22:38
  • 3
Шойгу рассказал об особом значении Дня защитника Отечества
  • 26.02 21:54
  • 1
В "Калашникове" обсуждают новейшие системы поражения для экипировки "Легионер"
  • 26.02 21:09
  • 7
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 26.02 15:24
  • 4
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 25.02 20:33
  • 6
Экспортная версия арктического "Тора" получит удвоенный боезапас
  • 25.02 20:23
  • 1
Шойгу заявил, что попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал
  • 25.02 13:10
  • 3
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 25.02 03:35
  • 0
Playoff: Россия–США–Китай