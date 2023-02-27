Президент "Калашникова" заявил, что винтовка СПЧ позволяет не раскрывать позицию снайпера

Алан Лушников отметил, что конструкция винтовки позволяет учитывать индивидуальные особенности стрелков и использование ими широкого спектра боевой экипировки

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 24 февраля. /ТАСС/. Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) благодаря возможности дооборудования прибором малошумной стрельбы, отсутствующей в винтовке Драгунова (СВД), способна не раскрывать позицию снайпера. Об этом ТАСС на выставке IDEX 2023 сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Компоновка СВД не позволяет зафиксировать на стволе ничего, кроме пламегасителя, который закреплен жестко. А СВЧ, в свою очередь, на дульной части ствола имеет резьбу М18х1 для закрепления пламегасителя (снижает вспышку выстрела, гасит искры) и прибора малошумной стрельбы, приглушающего звук выстрела, так как полностью заглушить его из-за сверхзвуковых скоростей полета пули невозможно, и размывающего хлопок выстрела по фронту, чтобы противник не мог вычислить позицию снайпера", - сказал он.

Как добавил Лушников, такая длинная планка Пикатинни, которой оснащена СВЧ, позволяет закрепить на ней помимо любого прицела предобъективные ночные и тепловизионные насадки, которые всегда будут соосны с осью оптического прицела.

Президент "Калашникова" добавил, что конструкция винтовки позволяет учитывать индивидуальные особенности стрелков и использование ими широкого спектра боевой экипировки. Оружие оснащено складной регулируемой сошкой, резервными механическими прицельными приспособлениями, рукояткой управления из ударопрочного полимера, свободно вывешенным цевьем для улучшения стабильности и кучности боя и унифицированными посадочными местами типа M-LOK на нем, а также имеет возможность регулировки усилия спуска.

СВЧ - полуавтоматическая снайперская винтовка, разработана под два типа патронов - 7,62x54 мм и 7,62x51 мм (.308 Win). В калибре 7,62х54 мм она совместима с магазинами от СВД, которую предназначена заменить, и надежность которой унаследовала. Оружие успешно прошло государственные испытания и поставляется заказчикам в рамках государственного оборонного заказа.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.