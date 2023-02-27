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ТАСС

Франция анонсировала прибытие колесных танков AMX-10 RC на Украину в ближайшее время

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AMX-10RС 1-го полка спаги, 2006 год
AMX-10RС 1-го полка спаги, 2006 год.
Источник изображения: chars-francais.net

Глава МИД страны Катрин Колонна сообщила, что общий объем помощи на двустороннем уровне составил порядка €2 млрд

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Первые французские колесные танки AMX-10 RC будут доставлены на Украину в ближайшее время. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в штаб-квартире ООН глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Сегодня утром я заверила украинского коллегу Дмитрия Кулебу в неизменной поддержке Украины со стороны Франции", - сказала министр, подчеркнув, что Париж "оказывает Киеву дипломатическую, политическую, финансовую, экономическую, военную и юридическую помощь". "В общей сложности мы предоставили на двустороннем уровне помощь в объеме порядка €2 млрд", - отметила Колонна.

"Мы также усилили нашу поддержку в плане подготовки украинских военнослужащих, а также приняли решение поставить колесные танки AMX-10 RC, прибытие которых на Украину ожидается в ближайшее время", - заявила глава французского внешнеполитического ведомства. "Франция также поставит Украине дополнительные гаубицы Caesar, а также системы ПВО, боеприпасы и бронетранспортеры", - заверила она. По ее словам, "эта военная техника необходима для того, чтобы Украина могла защищаться".

Колонна подчеркнула, что "Франция будет помогать Украине столько, сколько потребуется".

К настоящему моменту Франция направила Украине 18 САУ Caesar и две батареи зенитных комплексов Crotale. В декабре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что республика планирует в начале 2023 года предоставить Киеву новую партию оружия и боеприпасов.

Ранее французский лидер заявил, что поставки вооружений Киеву должны отвечать нескольким условиям, в частности не вести к эскалации и не наносить ущерб обороноспособности самой Франции. 

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