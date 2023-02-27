Президент Сербии: Наша страна выразила готовность приобрести дроны-камикадзе, произведённые в ОАЭ

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Президент Сербии Александр Вучич во время посещения международной выставки вооружений и военной техники (IDEX) в Абу-Даби заявил о том, что его страна выразила готовность приобрести дроны-камикадзе, произведённые в ОАЭ. Там у него состоялась встреча со своим коллегой из Эмиратов Мухаммадом ибн Заидом ибн Султаном Аль Нахайяном, в ходе которой стороны осмотрели также и беспилотники, разработанные и представленные 4 сербскими компаниями.

Одна из фирм-разработчиков – PR-DC (Pink Research & Development Center) успешно поставляет свою продукцию не только Сербии, но и Эмиратам. Она специализируется на производстве боевых БПЛА Ika-Bomber, оснащённых 12-ю 60-мм миномётными минами M73, а также установленных в них взрывчатых устройствах. Работают эти мультикоптеры на основе литиевых батарей.

Вот как прокомментировала данную ситуацию руководитель отдела маркетинга PR-DC Йована Йевтич:

Это наш второй визит на выставку в ОАЭ в качестве гостей, в то время как на первую выставочную компанию – UMEX мы были приглашены в прошлом году. Мы очень рады и гордимся тем, что шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян лично проявил интерес к нашей продукции, акцентировав своё внимание на БПЛА Ika-Bomber

В планы предприятия также входит производство такой техники в количестве 1 тыс. единиц в ближайшие 5 лет.

Что касается деятельности другой оборонной компании из Сербии – Yugoimport SDPR, то она специализируется на производстве БПЛА с летальным вооружением на борту, оснащённых ещё и различными видами вооружений для наступательных операций. Всё дело в том, что за последние несколько лет Белград приложил немало усилий по созданию необходимой индустриальной базы с целью повышения производственных мощностей для своих боевых дронов.

При этом, как отметила Йевтич, закупки беспилотников у ОАЭ никак не отразятся на дальнейшем развитии отечественной отрасли, подчеркнув, что Белград и Абу-Даби остаются надёжными партнёрами в долгосрочной перспективе.