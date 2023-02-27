США сообщили о наращивании объемов боеприпасов для передачи Украине

В Вашингтоне планируют ежемесячно выпускать 70 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм к 2025 году

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Администрация США принимает меры по наращиванию производства боеприпасов для передачи Украине, к 2025 году планируется выпускать ежемесячно 70 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом заявила в четверг министр Армии (сухопутных войск) США Кристин Уормут на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС.

"Мы, безусловно, сосредоточены на том, чтобы нарастить производство боеприпасов, чтобы иметь возможность предоставлять их украинцам в таких же больших объемах. И мы делаем это посредством инвестиций в нашу собственную <...> производственную базу", - отметила она.

Уормут заострила внимание на том, что недавно посетила американский город Скрантон (штат Пенсильвания), где "выпускают гильзы для 155 мм снарядов". "Мы расширяем там производственные мощности", - отметила министр. Она пояснила, что представители Пентагона взаимодействуют "с представителями военно-промышленного комплекса, чтобы помочь увеличить объемы продукции".

"Я приведу в качестве примера снаряды калибра 155 мм. Мы перешли от [выпуска] 14 тыс. в месяц к 20 тыс. в месяц. Мы снова нарастим темп. По сути, к 2025 году мы будем выпускать 70 тыс. снарядов в месяц. Это в сущности увеличение на 500% по сравнению с тем, с чего мы начали", - сказала Уормут. В интервью газете Politico, опубликованном в декабре, она отмечала, что Пентагон планирует к 2025 году ежемесячно производить по 40 тыс. снарядов калибра 155 мм для поставок на Украину. По ее словам, американская сторона также решает, как можно увеличить объемы производства противотанковых ракетных комплексов Javelin и некоторых видов управляемых ракет.

Министр выразила уверенность в том, что США "смогут и далее поддерживать украинцев" поставками боеприпасов. "Мы также наращиваем подготовку украинцев. Одна из составляющих этого - сделать так, чтобы они действовали более эффективно. И в плане того, как они используют имеющиеся у них боеприпасы, и в плане более эффективных маневров на поле боя по сравнению с россиянами", - пояснила она.