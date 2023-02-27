Россия помогла Венгрии сказать Америке "нет"

Хуаньцю шибао: дружба с Россией и Китаем дала Венгрии возможность отказывать США

Венгрия много раз выступала против США и стран ЕС по самым разным вопросам, включая конфликт на Украине, пишет "Хуаньцю шибао". Как ей это удается? Не последнюю роль в этом сыграла сбалансированная дипломатия Виктора Орбана и дружба с Россией и Китаем, считают авторы статьи.

ЕС должен взять на себя частичную ответственность за затягивание украинского конфликта. Санкции против Москвы и военная помощь Киеву подливают масла в огонь. Весь западный мир должен поддерживать экономические связи с Россией.

24 февраля исполнится первая годовщина начала спецоперации на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем обращении к нации 18 февраля продолжил "петь песню", противоположную американской и европейской. В основном западные державы обвиняют Москву в развязывании конфликта и оказывают помощь Киеву. Среди них Венгрия уникальна тем, что выступает не только против "отвязки" от российской экономики, но и против военной поддержки Украины и вступления ее в НАТО. Американский журнал Time заявил, что Советский Союз подавил восстание в Венгрии в 1956 году, а сам Орбан начал свою политическую карьеру с требования, чтобы Будапешт отдалился от Москвы. Так что же вызвало такой поворот в сторону России? Почему Венгрия как член НАТО и ЕС выступает против этих двух организаций? Откуда у нее смелость для реализации независимой стратегии перед лицом немыслимого давления?

Два "больших спектакля" накануне первой годовщины начала спецоперации на Украине

Утром 20 февраля в Киеве громко завыли сирены ПВО, пока президент Украины Владимир Зеленский сопровождал таинственного гостя из Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в центре столицы. Этим гостем был глава США Джо Байден, который приехал с необъявленным визитом. По сообщениям CNN и других СМИ, вечером 18 февраля Байдена сфотографировали обедающим с женой в ресторане в Вашингтоне, в следующий раз он появился на публике уже в Киеве 20 февраля. За это время американский президент совершил перелет в Германию, оттуда в Польшу, дальше он наконец сел на 10-часовой поезд до Украины.

Такой сложный путь Байден проделал, чтобы показать "твердую поддержку" Украины по случаю первой годовщины начала российской спецоперации. Как передает Wall Street Journal, демонстрация помощи со стороны Байдена была больше похожа на театральную постановку. Недавно в Венгерском государственном оперном театре в Будапеште, примерно в 900 километрах от Киева, был поставлен большой спектакль — классическая русская патриотическая опера "Война и мир". С 18 января по 18 февраля она игралась семь раз, каждый спектакль шел четыре часа. Некоторые СМИ писали, что хор пел так громко, что перекрикивал оркестр: "Слава армии! Слава России никогда не померкнет!" После выступления весь зал встал и отдал артистам дань уважения.

"С момента начала украинского конфликта Венгрия была самой дружественной России страной в Европейском союзе". Согласно отчету британской газеты Guardian, постановка оперы "Война и мир" снова привлекла внимание внешнего мира к позиции Будапешта по отношению к Москве. В отличие от большинства европейских стран, на здании венгерского правительства не развевается украинский флаг, а возле Венгерского государственного оперного театра и по всему центру Будапешта висят рекламные щиты с надписью "Венгры решили: 97% населения против [антироссийских] санкций". Этот лозунг говорит о результатах опросов, проведенных властями страны. В отличие от многих, венгерское правительство отказалось высылать российских дипломатов из-за конфликта, а российское посольство в Будапеште теперь является одним из крупнейших представительств страны в Европе.

"Кажется, все европейские страны видят это иначе, чем мы"

Венгерские политики прямо заявили, что позиция Будапешта по украинскому вопросу отличается от мнения большинства европейских стран и США. "Венгрия является частью западного мира, членом НАТО и Европейского союза, но каждая страна в этих двух организациях, кроме нас, поддерживает этот конфликт или, по крайней мере, действует так, как будто поддерживает его", — заявил Орбан в обращении к нации 18 февраля. После встречи с министром иностранных дел Франции 14 февраля глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил надежду, что Россия и Украина немедленно прекратят огонь и начнут мирные переговоры. "Но о том, как именно следует добиться мира, у нас [Венгрии и Франции] разные взгляды... Кажется, все европейские страны видят это иначе, чем мы".

Эти различия проявляются по-разному. Прежде всего, Будапешт поддерживает позицию Москвы в вопросе о причинах возникновения украинского конфликта. Западные страны в основном рассматривают этот конфликт как "агрессию" Кремля против Киева, игнорируя стоящие за ним исторические факторы. Хотя Венгрия раскритиковала начало спецоперации, она также подчеркнула, что отправка Россией войск на Украину "понятна" по соображениям безопасности. Власти страны считают, что расширением на восток НАТО игнорировала опасения безопасности, высказанные Москвой, и что Запад во главе с Вашингтоном должен взять на себя ответственность за развязывание конфликта.

После того, как разразился кризис, Европа и Соединенные Штаты ввели несколько раундов санкций против России. Венгрия выступила против них, утверждая, что ограничения и запреты мало повлияют на интенсивность конфликта и нанесут больший ущерб европейской экономике, чем российской. В то время как крупные страны ЕС и США вводили ценовой потолок на российскую нефть, Венгрия выдвинула пункт об исключении себя из эмбарго ЕС. Пока ЕС призывал государства-члены снизить свою зависимость от российского природного газа, Сийярто встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в июле 2022 года и попросил увеличить экспорт ресурса в Венгрию на 700 миллионов кубометров. Будапешт открыто выступает против "отвязки" от российской экономики и в то же время призывает весь западный мир поддерживать экономические связи с Москвой.

Хотя Венгрия оказывает гуманитарную помощь Украине и принимает у себя большое количество беженцев, она, в отличие от большинства западных стран, считает европейскую стратегию поддержки Зеленского ошибочной. Будапешт отказывается посылать военную помощь Киеву, а также не позволяет другим государствам транспортировать ее через свою территорию. В декабре он отклонил пакет финансовой помощи Киеву в размере 18 миллиардов евро. Катарское СМИ Al Jazeera заявило, что когда в ноябре 2022 года обострилась напряженность на поле боя и Евросоюз объявил, что выделит 107 миллионов ​​евро на обучение 15 тысяч украинских солдат, то Польша, Германия и многие другие страны выразили желание участвовать в этом проекте. Венгрия отказалась. "Мы хотим двигаться к миру, а не к войне", — сказал государственный секретарь по вопросам двустороннего сотрудничества МИД Венгрии Тамаш Менцер. Будапешт заявил, что не поддержит членство Украины в НАТО, пока не будет достигнуто соглашение между Москвой и Вашингтоном и пока не будет подписан договор, устанавливающий статус-кво в странах Восточной Европы.

Не навешивайте на нее ярлык "пророссийской"

Белый дом и многие правительства и СМИ Европы считают, что венгерские власти придерживаются пророссийской линии и превратились в официального представителя Кремля на Западе. Однако американская Politico указывает, что их нельзя назвать пророссийскими: еще в 1956 году советская армия подавила Венгерское восстание, и это до сих пор влияет на отношение Будапешта к Москве. Пророссийская атмосфера в Венгрии гораздо слабее, чем в славянских странах, таких как Словакия. Согласно сообщению Time, когда Виктор Орбан, которого сейчас американские и европейские СМИ критикуют за поддержку Кремля, пришел в политику в возрасте 26 лет, он открыто и рьяно призывал отдалиться от Советского Союза и переключиться на западный мир.

Сюй Ган, научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук, заявил, что после Второй мировой войны Венгрия прошла период социализма и завершила процесс интеграции в евроатлантическую систему. Во время этой колоссальной исторической трансформации ее национальное управление, общественные отношения и внешняя политика претерпели серьезные изменения. Отношения между Будапештом и Москвой являются воплощением этих перемен. Поэтому нельзя сказать, что Венгрия изменила свое отношение к России, "правопреемнице Советского Союза". Лучше сказать, что это результат развития национальной стратегии страны и защиты ее личных интересов.

Сун Лилэй, заместитель директора Центра европейских исследований при университете Тунцзи, сказал, что причина, по которой Орбан занимает относительно "пророссийскую" позицию, больше связана с необходимостью отстаивать интересы родины. Почти 85% венгерского природного газа и 64% нефти поступают из России, и энергетическое партнерство с Кремлем является для Орбана важным "козырем" для завоевания голосов избирателей. Единственная атомная электростанция в стране — Пакш — была спроектирована и построена Советским Союзом, и Будапешт уже достиг соглашения с Москвой о проекте ее расширения. Американские СМИ считают, что Орбан отказался ввести санкции против российской энергетики, потому что Венгрия является "транзитной экономикой" и может процветать только за счет привлечения инвестиций с Востока и Запада. Более того, по мере углубления культурного и ценностного разрыва между Венгрией и ЕС традиционные культурные ценности России начинают казаться Орбану все более привлекательными.

Будапешт уверен, что Москва победит в украинском конфликте, потому что время "на ее стороне". Это заявление было осуждено Киевом. Венгерское издание Budapest Times констатировало, что во время фотосессии на саммите ЕС 9 февраля участники начали аплодировать Зеленскому и приветствовать его, но Орбан, стоявший позади украинского лидера, этого не сделал. Согласно анализу Politico, отношение Будапешта к Киеву связано с некоторыми давними разногласиями между двумя странами. Во-первых, дискриминация венгров в Закарпатье отрицательно повлияла на отношение жителей Венгрии к Украине; во-вторых, нежелание Орбана оказывать военную помощь Зеленскому связано с опасением, что помощь соседу втянет в противостояние и его страну. В начале 1990-х Венгрия уже едва не ввязалась в войну на Балканах, когда поставляла винтовки Хорватии.

Эти факторы позволяют Венгрии говорить "нет" США и европейским державам

На самом деле разлад между Венгрией, Евросоюзом и США начался задолго до того, как разразился украинский конфликт. После вступления в ЕС в 2004 году у Венгрии возникли разногласия с остальными странами по таким вопросам, как гомосексуализм, верховенство закона и иммиграция. В 2021 году Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором говорится, что Венгрия нарушила европейские принципы "верховенства права" в отношении судебной реформы и мер по борьбе с коррупцией. В апреле 2022 года ЕС объявил, что наказанием для нее станет прекращение финансирования. В сентябре 2022 года Европейский парламент принял резолюцию больше не считать Венгрию "полноценной демократией".

После прихода к власти администрации Байдена углубился и дипломатический раскол между Венгрией и США. В вопросе Москвы и Пекина Будапешт не пошел по стопам Вашингтона, как другие западные страны, а самостоятельно развивал отношения с двумя сторонами. 2 февраля министр иностранных дел Венгрии обвинил посла США в попытке вмешательства во внутренние дела его страны, поскольку последний опубликовал в американских СМИ статью, в которой говорилось, что реакция Венгрии на украинский конфликт заключается в реализации "политики, одобренной Путиным". На ежегодной пресс-конференции в декабре прошлого года Орбан заявил, что "отделение" от Китая было огромной ошибкой и что он надеется на дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества между КНР и Европой, а также КНР и Венгрией. В 2019 году предшественник Орбана Петер Медьеши сказал, что США спровоцировали экономические и торговые трения с Китаем из "зависти" к Пекину, и это не только нанесло ущерб экономическим интересам двух государств, но и негативно сказалось на мировой экономике.

Позиция Венгрии как "аутсайдера" в западном мире имеет как исторические, так и фактические подоплеки. Сюй Ган рассказал, что Австро-Венгерская империя имела долгую, славную историю. Однако окончание Первой мировой войны, особенно подписание Трианонского договора, в результате которого она потеряла большую часть территории, стало важным поворотным моментом в истории империи и пятном позора на ней. Именно Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и другие державы навязали подписание этого договора. В значительной степени это является источником неприязни Венгрии к Западу.

В реальности "идти своим путем" — это ведущая стратегия Орбана. Сюй Ган сказал, что с момента прихода к власти в 2010 году премьер-министр сделал выводы о глобальной ситуации и разработал стратегическое решение "развиваться на Восток и отходить от Запада". На основе этого он запустил политическую концепцию "нелиберальной демократии" и плюралистического и прагматичного внешнего курса. На первый взгляд, концепция "нелиберальной демократии" вызывает сопротивление и противодействие со стороны господствующего истеблишмента в Европе и Соединенных Штатах, но само это предложение показывает, что ЕС и Вашингтон сталкиваются с многочисленными кризисами при реализации своей стратегии. Делая упор на европейско-атлантические отношения, правительство Орбана активно развивает отношения с Россией, Китаем и другими странами и деятельно продвигает дипломатическую практику "открытия Востоку". Эта сбалансированная, прагматичная и плюралистическая внешняя политика во многом способствовала улучшению дипломатии, экономики и международного влияния Венгрии, а также упрочила позицию Орбана и его партии Фидес.

Продолжающийся раскол между Венгрией и ЕС также связан с несправедливым отношением к Будапешту после вступления в организацию. 76-летний венгр Гуляс однажды заявил в интервью журналу Time: "Тридцать лет назад мы думали, что Запад — это Бог. Теперь он лжет своему народу и нам тоже". Некоторые аналитики говорили, что страны Центральной и Восточной Европы, куда входит Венгрия, находятся в "маргинальной" зоне Евросоюза. Они сильно отстают в экономическом развитии от "староевропейских" стран, таких как Германия и Франция. Они не имеют права голоса в ЕС по многим вопросам и являются в организации "гражданами второго сорта", а потому их отношения с Европейским союзом продолжают ухудшаться. Кроме того, после вступления в ЕС Венгрия и другие государства Центральной и Восточной Европы начали считать, что их национальная автономия была подорвана, поэтому они конфликтуют с блоком по таким вопросам, как верховенство права и иммиграция.

Откуда же у Венгрии смелость выступать одновременно против ЕС и НАТО во главе с США, несмотря на их колоссальное давление? Сюй Ган сказал, что Соединенные Штаты и другие западные страны, в особенности европейские, не являются монолитным блоком. В последнее десятилетие их разногласия по основным глобальным вопросам только усиливаются. Будапешт умело использовал эти факторы, чтобы создать для себя "другую возможность" и "новый выбор", привнося тем самым в международное сообщество все больше "венгерских элементов". Кроме того, после четвертой победы подряд на всеобщих выборах партия Фидес во главе с Орбаном заложила для себя прочную политическую основу и получила серьезную поддержку населения, а она сталкивается все с меньшими препятствиями при осуществлении внутренней и внешней политики. Экономические и политические преимущества развития отношений Венгрии и Китая очевидны. Венгрия является одной из стран Центральной и Восточной Европы, которые наиболее активно развивают дружественные связи с Поднебесной. Выгоды, которые приносит это практическое сотрудничество, венгры и видят, и ощущают. Как неоднократно подчеркивал Орбан, "Европа потеряет свою конкурентоспособность, если не будет сотрудничать с Китаем", и это тоже важная причина, по которой Будапешт может сказать "нет" таким крупным державам, как США и страны Европы.

Авторы: Чэнь Цзишуай (陈子帅), Ли Чжэнь (李震)