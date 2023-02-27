Джонсон: Британии надо стать первой страной, которая пошлет Киеву современные истребители

Бывший премьер Великобритании призвал пополнять истощающиеся британские запасы вооружений и продолжать снабжать Украину оружием, так как, "обеспечение победы" Киева "будет лучшей инвестицией" в поддержание долгосрочной безопасности королевства и союзников

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Великобритании следует "положить начало" поставкам современных западных истребителей Украине. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил в четверг экс-глава британского правительства Борис Джонсон.

"Украинцы хотят получить F-16, которых у нас нет, но есть "Тайфуны". Я считаю, что есть доводы в пользу того, чтобы Соединенное Королевство сделало первый шаг и передало им "Тайфуны". И если вопрос в том, чтобы научить людей пользоваться этими машинами, то это мы тоже можем сделать", - сказал Джонсон. "Давайте не будем ничего откладывать. Если рано или поздно мы все равно передадим им технику, в которой они нуждаются, то пусть лучше это произойдет рано, чем поздно", - добавил он.

Бывший премьер также призвал пополнять истощающиеся британские запасы вооружений и продолжать снабжать Украину оружием, так как, "обеспечение победы" Киева "будет лучшей инвестицией" в поддержание долгосрочной безопасности королевства и его союзников. По его словам, противостояние на Украине - поворотный момент в истории первой четверти XXI века, от исхода которого будет зависеть то, смогут ли жители западных стран в ближайшие несколько десятилетий чувствовать, что им ничего не угрожает.

Он также выступил с утверждением, что ценой поражения Украины стала бы сохраняющаяся российская "угроза для Грузии, Молдавии, стран Балтии, Польши" и других государств "на периферии обширной советской империи", а также ухудшение глобальной ситуации в области безопасности.

"Все в мире придут к выводу, что агрессия оправдана и границы можно менять силой", - сказал Джонсон, упомянув в этой связи Юго-Восточную Азию и Южно-Китайское море.

Он также заявил, что, с его точки зрения, Китай допустил бы "историческую ошибку", если бы начал поставлять оружие России.

8 февраля перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в королевстве морских пехотинцев и летчиков, которых обучат пилотировать британские истребители Eurofighter Typhoon. Позднее глава Минобороны королевства Бен Уоллес заявил, что Лондон не намерен в ближайшее время передавать Украине свои истребители. По словам его заместителя Джеймса Хиппи, при отсутствии возможности подготовить необходимое для обслуживания самолетов число специалистов, Лондону пришлось бы направить на Украину своих экспертов, чего он хочет избежать. Кроме того, британское Минобороны опасается, что в Россия может получить доступ к секретным технологиям, если "Тайфуны" тем или иным образом попадут в руки ВС РФ.