Глава оборонной промышленности Азербайджана и глава Минобороны ОАЭ обсудили перспективы ВТС

Вид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку.

Баку. 23 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в рамках Международной оборонной выставки и конференции "IDEX-2023" в Абу-Даби в четверг провел встречу с министром обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом Ахмедом Аль Боварди, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

"На встрече были обсуждены текущее состояние отношений двух стран в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества. Министры также обменялись другими вопросами, представляющими взаимный интерес", - говорится в сообщении.