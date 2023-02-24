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Интерфакс-АВН

Глава оборонной промышленности Азербайджана и глава Минобороны ОАЭ обсудили перспективы ВТС

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Вид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

Баку. 23 февраля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в рамках Международной оборонной выставки и конференции "IDEX-2023" в Абу-Даби в четверг провел встречу с министром обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом Ахмедом Аль Боварди, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

"На встрече были обсуждены текущее состояние отношений двух стран в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества. Министры также обменялись другими вопросами, представляющими взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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Страны
Азербайджан
ОАЭ
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