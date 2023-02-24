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Интерфакс-АВН

Пашинян и Путин обсудили карабахскую проблему

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Ереван. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе обсудили в ходе телефонного разговора в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Собеседники обсудили гуманитарный, экологический и энергетический кризис в Нагорном Карабахе, создавшийся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр Армении заявил о важности осуществления Россией необходимых шагов для его преодоления", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
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