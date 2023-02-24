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ТАСС

Испания заявила, что может направить Украине до 10 танков Leopard

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21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве
21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

El Mundo сообщает, что премьер-министр королевства Педро Санчес также пообещал изучить возможность оказания Киеву "воздушной помощи"

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании изучит, сможет ли направить Украине десять танков Leopard вместо шести обещанных. Об этом сообщил в четверг премьер-министр королевства Педро Санчес в ходе визита в Киев.

Как передает радиостанция Cadena SER, глава кабмина отметил: "Мы собираемся направить шесть Leopard 2 A4". "Мы намерены в течение следующих недель и месяцев посмотреть, сможем ли мы дойти до десяти [боевых машин]", - уточнил Санчес. По версии газеты El Mundo, премьер также пообещал изучить возможность оказания Киеву "воздушной помощи".

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес уточнила, что власти королевства рассчитывают передать Киеву шесть танков в конце марта или начале апреля текущего года. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Продукция
Leopard-2
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