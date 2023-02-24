Экспортная версия арктического "Тора" получит удвоенный боезапас

Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске.

Официальный представитель концерна ВКО "Алмаз-Антей" сообщил, что вопрос увеличения боекомплекта ЗРК продолжает рассматриваться

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 23 февраля. /ТАСС/. Арктический зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-А" (экспортная версия ЗРК "Тор-М2ДТ") может получить удвоенный боезапас зенитных управляемых ракет. Об этом ТАСС в четверг на выставке IDEX 2023 сообщил официальный представитель концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"Тор-А" создан на базе двухзвенного тягача повышенной проходимости. В первом звене располагается модуль для обеспечения бытовых потребностей экипажа, а во втором находится боевой модуль. Сегодня инозаказчикам может быть предложен вариант, при котором бытовой модуль заменяется загрузочным устройством с дополнительным комплектом в 16 ракет. Таким образом ЗРК способен заряжать свой боевой модуль из первого звена ЗРК, что существенно расширяет его боевые возможности", - сказал собеседник агентства.

По словам официального представителя холдинга, вопрос увеличения боекомплекта ЗРК продолжает рассматриваться. Он отметил, что экспортные версии ЗРК "Тор-М1" располагали боезапасом в восемь ракет, а "Тор-М2" - уже в 16.

Собеседник агентства напомнил, что арктический "Тор" серийно изготавливается и поставляется в Вооруженные силы России.

"Тор-А" - арктический вариант всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" в экспортном исполнении. Создан на базе двухзвенного тягача для применения в тяжелых условиях Арктики и Крайнего Севера и способен работать при 60-градусном морозе. Для лучшей проходимости комплекс "Тор-А" поставлен на уникальное гусеничное шасси ДТ-30 и способен плавать и преодолевать бездорожье. В его состав входят 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тыс. м. Модернизированная станция обнаружения целей способна обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии "стелс".

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.