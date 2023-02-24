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ТАСС

США могут расширить номенклатуру средств ПВО для Украины

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ЗРК «Patriot»
ЗРК «Patriot».
Источник изображения: techcult.ru

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что Вашингтон хочет в перспективе наделить Киев возможностью обеспечивать более жесткий пограничный контроль

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут расширить номенклатуру средств противовоздушной обороны (ПВО), предоставляемых Киеву, а также хотят в перспективе наделить Украину возможностью обеспечивать принципиально более жесткий, нежели сейчас, пограничный контроль. Об этом сообщила в четверг в открытом интервью газете The Washington Post, которое транслировалось в прямом эфире в интернете, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"<...> Мы пытались планировать вместе с украинцами по мере оценки ими того, что они собираются предпринять "на земле", какая техника, какая подготовка им необходимы, чтобы делать эти следующие шаги. Однако теперь столь же важно <...> не просто думать о предстоящей весной битве, но и Вооруженных силах Украины будущего. Если принимать во внимание украинские интересы, но, столь же важно, американские интересы, то, когда бы ни закончилась эта война, нам нужно гарантировать, что Украина достаточно сильна для того, чтобы уметь защищаться и сдерживать [президента России Владимира] Путина от возвращения. <...> Мы уже видели это кино", - утверждала дипломат.

"Нам нужно думать о сильной интегрированной противовоздушной обороне для Украины, включающей такие средства, которые мы уже предоставили, и, вероятно, такие, которые мы еще не предоставляли, о соответствующей подготовке [личного состава ВСУ]. Она (Украина - прим. ТАСС) должна иметь пограничный контроль иного рода. И так далее", - заявила Нуланд.

"Так что мы рассматриваем все это в дополнение к работе с целью поддержки Украины в предстоящих битвах", - подтвердила заместитель главы внешнеполитического ведомства США. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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