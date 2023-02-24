США решат, публиковать ли разведданные о передачи КНР оружия Роccии

WSJ: США могут опубликовать разведданные об изучении Китаем поставок оружия в Россию

Администрация президента США изучает возможность публикаций данных разведки, которые бы демонстрировали, что власти Китая якобы размышляют над поставками вооружений России, пишет The Wall Street Journal. По информации газеты, однако, помощь Пекина выражается не в поставках именно оружия, а, например, электроники.

У западных стран есть данные разведки о том, что Пекин может начать поставлять Москве вооружения

Вивиан Салама (Vivian Salama), Уильям Молдин (William Mauldin), Нэнси Юссеф (Nancy A. Youssef)

Администрация Байдена рассматривает возможность публикации разведывательных данных, которые, как она считает, доказывают, что Китай размышляет над вопросом о поставках вооружений России.

Дискуссии о возможной публикации этих материалов разведки ведутся в преддверии заседания Совета Безопасности ООН, которое состоится в пятницу, 24 февраля, и которое будет приурочено к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Ранее Соединенные Штаты за закрытыми дверями уже несколько раз обращались к китайской стороне – согласовав свои просьбы с другими союзниками по НАТО, – а кульминацией стало формальное предупреждение, с которым несколько высокопоставленных западных чиновников, включая госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли (James Cleverly), обратились к главе внешнеполитического ведомства Китая Вану И в выходные в Мюнхене.

После той встречи Блинкен заявил в интервью CBS News, что Китай всерьез рассматривает возможность поставок оружия России.

После окончания встречи Блинкена и Вана на полях Мюнхенской конференции по безопасности не было никаких признаков того, что сторонам удалось найти общий язык по ключевым вопросам, о чем рассказали источники, осведомленные о ходе того совещания. Один из источников назвал их встречу "напряженной" и добавил, что ход дискуссии омрачала тень инцидента со сбитым китайским аэростатом.

Блинкен выступит перед Советом Безопасности по случаю годовщины начала конфликта на Украине. Год назад Блинкен тоже выступил перед советом, представив ему данные американской разведки, которые указывали на начало спецоперации России.

Совет национальной безопасности Белого дома отказался прокомментировать ситуацию.

Как сообщили американские и европейские чиновники, последние несколько недель западные страны стали обращать все больше внимания на данные разведки о том, что Пекин может отказаться от своего добровольного решения не поставлять России вооружения, – хотя пока Китай, очевидно, еще не принял окончательного решения. По словам этих источников, ранее Пекин старался соблюдать осторожность, ограничивая свою поддержку финансовой помощью и закупками нефти, но сейчас его позиция, по всей видимости, меняется.

"До сих пор существовала очевидная неопределенность касательного того, какую практическую помощь Китай может оказать России", – сказал высокопоставленный западный чиновник, указав, что сейчас данные разведки Соединенных Штатов и их союзников "намного менее двусмысленны".

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь (Wang Wenbin) не ответил прямо на вопрос о том, будет ли Китай поставлять летальное оружие России. "Известно, что страны НАТО, в том числе Соединенные Штаты, являются крупнейшим источником оружия, поставляемого на Украину, однако они продолжают утверждать, что Китай может отправлять оружие в Россию", – сказал Ван.

Пока планов проведения следующей встречи между высокопоставленными чиновниками Соединенных Штатов и Китая на предстоящих международных собраниях нет. В среду, 22 февраля, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс (Ned Price) заявил, что Вашингтон "очень внимательно следит за тем, чтобы определить", готовится ли Китай оказывать России летальную военную помощь.

Теперь, когда конфликт приближается к годовой отметке, Соединенные Штаты работают с другими западными странами, чтобы продемонстрировать свою решительную готовность поддержать Украину, усилить давление на Москву и предостеречь Китай от более активной помощи Москве. В понедельник президент Байден приехал с неожиданным визитом в Киев, где он пообещал Украине поддержку Вашингтона.

Возможная конфронтация с Китаем по поводу поставок летальной помощи назревает на фоне роста напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за того, что Запад продолжает увеличивать давление на Россию из-за ее военной кампании на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года. Весь последний год Китай помогал Москве, покупая российскую нефть и продавая ей самые разные товары, от микрочипов до беспилотников, которые можно использовать в военных целях.

По словам американских и европейских чиновников, тот факт, что Китай может начать поставлять Москве летальное оружие – если верить новым разведданным, – это существенное отступление от позиции, которой ранее придерживались китайские компании, поставлявшие в Россию товары двойного назначения. Однако чиновники отказались сообщить детали новых данных разведки.

По словам источников, новые оценки разведки также указывают на растущую обеспокоенность Пекина в связи с угрозой того, что президент России Владимир Путин может применить ядерное оружие. Эти опасения оказались единственной точкой соприкосновения между Китаем и западными странами касательно России на встречах в Мюнхене. По словам чиновников, хотя Китай не хочет способствовать усилению Москвы, он все же сильно обеспокоен тем, что провал России может обернуться массой негативных экономических и политических последствий.

Начиная с данных о наращивании военного потенциала Москвы у границ Украины в преддверии начала ее спецоперации, администрация Байдена обнародовала беспрецедентное количество рассекреченных данных разведки касательно военных планов Москвы, ее торговли оружием с Ираном и других связанных с этим вопросов.

Предостережение, прозвучавшее на Мюнхенской конференции по безопасности, стало кульминацией целой череды обращенных к Китаю призывов, которые ранее озвучивались за закрытыми дверями. Западные союзники согласовали этот шаг между собой в надежде на то, что это позволит остановить Пекин от принятия решения о начале поставок вооружений Москве.

Хотя администрация Байдена уже работает над рассекречиванием разведданных для их возможной публикации, по словам официальных лиц, окончательное решение о раскрытии этой информации или сроках пока не принято.

Торговля китайским оружием окутана завесой тайны, и пока неясно, какое оружие может получить Россия. Китай является мировым лидером в производстве оружия, которое активно используется в украинском конфликте, включая артиллерийские системы большой дальности, высокоточные реактивные системы залпового огня, противотанковые ракеты и ракеты класса "земля-земля", а также небольшие тактические беспилотники и барражирующие боеприпасы.

Российские вооруженные силы страдают от нехватки боеприпасов и оружия, и их преследуют проблемы на поле боя по всей цепочке командования.

Официальные лица Соединенных Штатов и Европы считают, что Пекин вовсе не обязательно будет поставлять передовое оружие. Скорее всего, он будет восполнять то, что российские силы теряют в боях на Украине, в первую очередь боеприпасы, или то, что Россия не в состоянии самостоятельно производить из-за санкций, в том числе электронику.

"Проблема не в технологиях, – сказал Василий Кашин, специалист по Китаю и директор Центра комплексных европейских и международных исследований при Высшей школе экономики в Москве. – В первую очередь здесь дело в производственных мощностях. А с точки зрения производственных мощностей Китай во многих аспектах, особенно если говорить о вооружении для сухопутных войск, может быть сильнее России и всех стран НАТО, вместе взятых".

Предупреждение Блинкена касательно возможных поставок оружия прозвучало за несколько дней до поездки Вана в Москву, ставшей одной из важнейших встреч представителей Китая и России за последнее время. Между тем Пекин готовится обнародовать свой план урегулирования конфликта на Украине.

Пекин заявил, что 24 февраля, в годовщину начала спецоперации, он опубликует детали своего предложения по восстановлению мира на Украине, хотя Соединенные Штаты и Европа скептически отнеслись к идее о том, что Китай может выступить в качестве посредника.

В среду, 22 февраля, Владимир Путин объявил о том, что в скором времени в Россию приедет лидер Китая и Цзиньпин.

Западные аналитики выражают сомнения в способности Китая стать надежным посредником в урегулировании конфликта, указывая на его явную предвзятость по отношению к России. После начала российской спецоперации Си ни разу не поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя за это время он несколько раз разговаривал с Путиным.

В ООН представители Вашингтона настаивают на принятии резолюции, требующей, чтобы Россия "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ, и прекратила боевые действия".

По словам одного западного чиновника, на голосовании в четверг союзники Соединенных Штатов надеются набрать более 130 голосов.

Такие резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей, не имеют обязательной силы, в отличие от резолюций Совета Безопасности. Тем не менее, американские чиновники надеются, что мнение большинства государств-членов ООН, нашедшее отражение в резолюции, продемонстрирует широкую оппозицию действиям России и заложит основу для разработки такого плана мирного урегулирования, который включает полный уход России.

"Сейчас Россия стала государством-изгоем, и, если она хочет продолжить развиваться в этом мире, она должна прекратить конфликт, – сказала репортерам постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Linda Thomas-Greenfield). – Голосование на Генеральной Ассамблее ООН послужит ей недвусмысленным сигналом".