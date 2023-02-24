Нуланд: США обсуждают поставку Киеву истребителей 4-го и 5-го поколений

Заместитель госсекретаря США по политическим делам отметила, что решение о передаче предстоит принять странам Европы, которые заинтересованы в поставке

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Коллективный Запад рассматривает варианты поставки Украине истребителей-бомбардировщиков четвертого и пятого поколений. Об этом сообщила в четверг в открытом интервью газете The Washington Post, которое транслировалось в прямом эфире в интернете, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы продолжаем вести эти переговоры как внутри [американской администрации], рассматривая долгосрочные [потребности Киева в] противовоздушной обороне, так и с Украиной. Некоторые страны в Европе заинтересованы в предоставлении этих [самолетов]. И, как [ранее] заявил президент [США Джо Байден], это решение предстоит принимать им", - заявила дипломат, отвечая на просьбу уточнить, идет ли речь о возможности предоставления Западом Киеву истребителей 4-го и 5-го поколений.

"Но, опять-таки: речь идет о меняющейся картине, при которой мы рассматриваем, что [именно] нужно Украине", - добавила Нуланд.