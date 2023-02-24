Войти
ТАСС

Нуланд: США обсуждают поставку Киеву истребителей 4-го и 5-го поколений

145
0
0
Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Заместитель госсекретаря США по политическим делам отметила, что решение о передаче предстоит принять странам Европы, которые заинтересованы в поставке

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Коллективный Запад рассматривает варианты поставки Украине истребителей-бомбардировщиков четвертого и пятого поколений. Об этом сообщила в четверг в открытом интервью газете The Washington Post, которое транслировалось в прямом эфире в интернете, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы продолжаем вести эти переговоры как внутри [американской администрации], рассматривая долгосрочные [потребности Киева в] противовоздушной обороне, так и с Украиной. Некоторые страны в Европе заинтересованы в предоставлении этих [самолетов]. И, как [ранее] заявил президент [США Джо Байден], это решение предстоит принимать им", - заявила дипломат, отвечая на просьбу уточнить, идет ли речь о возможности предоставления Западом Киеву истребителей 4-го и 5-го поколений.

"Но, опять-таки: речь идет о меняющейся картине, при которой мы рассматриваем, что [именно] нужно Украине", - добавила Нуланд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
29.11.2022
Reuters: США единожды за время СВО задействовали линию деконфликтинга с Россией по Украине
21.07.2022
США устроили Украине настоящий ад
21.02.2022
Военные атташе 16 стран наблюдали за финальным розыгрышем учения "Союзная решимость-2022"
15.07.2019
Нечем ответить: Киев оценил российские учения в Крыму
15.09.2015
Новая война Путина ("Die Zeit", Германия)
15.12.2014
"Укроборонпром": оружие для Нацгвардии будет поставлять американская Barrett Firearms
06.03.2014
А.Антонов прокомментировал заявление Пентагона о приостановлении сотрудничества с МО РФ из-за событий на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 03:10
  • 227
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 24.02 02:44
  • 45291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.02 01:06
  • 1
Генеральным директором станкостроительного холдинга «СТАН» стал Борис Богатырев
  • 23.02 21:37
  • 3
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 17:18
  • 2
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 23.02 13:44
  • 21
Сухопутный линкор.
  • 23.02 13:02
  • 1
CyberBoat 330: надводный дрон из Питера
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева