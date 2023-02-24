Запад стремится расчленить Россию, заявил Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества.

Шойгу: попытки Запада расчленить Россию и лишить независимости обречены на провал

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с Днем защитника Отечества, отметив, что сегодня стране грозит серьезная опасность со стороны Запада.

По его словам, сейчас вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России.

"Наши солдаты и офицеры защищают то, за что сражались наши деды и прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их преемников, преданность Отчизне — главная ценность, надежная опора независимости России", — сказал министр, выступая на торжественном вечере в Центральном академическом театре Российской армии.

Шойгу отметил, что героизм и мужество воинов, а также мощь и слава русского оружия всегда были неотъемлемой частью величия России. Победы российского солдата, подчеркнул он, навсегда вписаны в историю страны, а подвиг народа в годы Великой Отечественной войны никогда не померкнет.

"Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал", — заявил глава Минобороны.

Он также обратился со словами благодарности к тем, кто сейчас на фронте.

"Искренне благодарю тех, кто находится на передовой, кто решает сложные задачи по обеспечению боевых действий, с риском для жизни исполняет свой воинский долг", — сказал Шойгу, выразив особую признательность военным медикам.

Министр отметил, что на торжественном вечере присутствуют Герои России: летчики — полковники Сергей Демьяненко, Виктор Романов и Максим Стефанов, десантники — майор Александр Волков и лейтенант Денис Скакуновский, танкисты — старший лейтенант Антон Старостин и старший сержант Юрий Нимченко и другие.

"Спасибо семьям военнослужащих за моральную поддержку наших воинов. Это помогает им достойно выполнять свой воинский долг", — заключил Шойгу.

По его словам, социальная защита таких семей — приоритетное направление работы для Минобороны.