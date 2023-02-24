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РИА Новости

СМИ: США намерены расширить военное присутствие на Тайване

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Тайваньская 35-миллиметровая зенитная установка Oerlikon
Тайваньская 35-миллиметровая зенитная установка Oerlikon.
Источник изображения: © AP Photo / Johnson Lai

WSJ: США планируют в четыре раза увеличить военное присутствие на Тайване

МОСКВА, 23 февраля/ Радио Sputnik. США хотят в несколько раз увеличить количество военных на Тайване для обучения местных сил противодействию "китайской угрозе", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в ближайшие месяцы США планируют разместить на острове от 100 до 200 военнослужащих по сравнению с примерно 30, которые находятся на Тайване с прошлого года.

"Дополнительным силам будет поручено обучать тайваньские силы не только использованию американских систем вооружения, но и военным маневрам для защиты от потенциального наступления Китая", – приводит РИА Новости отрывок сообщения газеты.

В начале августа прошлого года этот остров посетила тогдашний спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Китай, считающий остров своей провинцией, осудил визит Пелоси, обвинив США в поддержке сепаратизма на Тайване, и провел серию масштабных военных учений вблизи острова.

Ранее радио Sputnik рассказало, что американцы хотят провести секретные переговоры с делегацией Тайваня.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Проекты
Военные учения
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