СМИ: США намерены расширить военное присутствие на Тайване

WSJ: США планируют в четыре раза увеличить военное присутствие на Тайване
МОСКВА, 23 февраля/ Радио Sputnik. США хотят в несколько раз увеличить количество военных на Тайване для обучения местных сил противодействию "китайской угрозе", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, в ближайшие месяцы США планируют разместить на острове от 100 до 200 военнослужащих по сравнению с примерно 30, которые находятся на Тайване с прошлого года.
В начале августа прошлого года этот остров посетила тогдашний спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Китай, считающий остров своей провинцией, осудил визит Пелоси, обвинив США в поддержке сепаратизма на Тайване, и провел серию масштабных военных учений вблизи острова.
Ранее радио Sputnik рассказало, что американцы хотят провести секретные переговоры с делегацией Тайваня.