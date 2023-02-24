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Уоллес не исключил поставку Киеву истребителей одной из стран НАТО

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / U.S. Secretary of Defense

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не исключает передачу Киеву истребителей одной из стран Севеоатлантического альянса. Об этом сообщает британская радиостанция LBC.

Уоллес уточнил, что истребители Альянса Украина в ближайшее время не получит.

"НАТО не собирается вступать в этот конфликт", - отметил министр.

Он сказал, что речь может идти о поставке Киеву военных самолетов не самой НАТО, а одной из стран-участниц Североатлантического альянса.

"Я думаю, уже идут разговоры о том, что одна из восточноевропейских стран поставит МиГ-29", - отметил Уоллес.

Ранее на минувшей неделе глава минобороны Великобритании проинформировал, что до окончания СВО современные истребители Украина не получит, во всяком случае, в ближайшие шесть месяцев.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров указал, что Россия оставляет за собой право уничтожать любые военные грузы, поступающие на Украину.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
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