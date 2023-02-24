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ТАСС

Шойгу заявил, что попытки коллективного Запада расчленить Россию обречены на провал

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Минобороны России

По словам министра обороны, сейчас вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития РФ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Коллективный Запад хочет расчленить Россию, но такие попытки обречены на провал, заявил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе торжественного вечера, посвященного Дню защитника Отечества, в Центральном академическом театре Российской армии.

"Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал", - заявил Шойгу.

По словам министра, сейчас вооруженные силы служат гарантией национальной безопасности и стабильного развития России. "Наши солдаты и офицеры защищают то, за что сражались наши деды и прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их преемников, преданность Отчизне - главная ценность, надежная опора независимости России", - подчеркнул глава российского военного ведомства.

Шойгу отметил, что героизм и мужество воинов, а также мощь и слава русского оружия всегда были неотъемлемой частью величия страны. Победы российского солдата, сказал министр, навсегда вписаны в историю страны, а подвиг народа в годы Великой Отечественной войны никогда не померкнет.

"Искренне благодарю тех, кто находится на передовой, кто решает сложные задачи по обеспечению боевых действий, с риском для жизни исполняет свой воинский долг", - подчеркнул Шойгу, направив слова особой признательности офицерам и персоналу военно-медицинских подразделений и организаций.

Глава военного ведомства также отметил, что на торжественном вечере присутствуют Герои Российской Федерации, среди которых летчики - полковники Сергей Демьяненко, Виктор Романов, Максим Стефанов, десантники - майор Александр Волков, лейтенант Денис Скакуновский, танкисты - старший лейтенант Антон Старостин, старший сержант Юрий Нимченко и другие. "Спасибо семьям военнослужащих за моральную поддержку наших воинов. Это помогает им достойно выполнять свой воинский долг", - заключил министр, добавив, что социальная защита таких семей является приоритетным направлением работы для Минобороны России. 

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Шойгу Сергей
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