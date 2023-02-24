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ТАСС

Китай успешно запустил телекоммуникационный спутник ChinaSat-26

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Запуск осуществили при помощи ракеты CZ-3B

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Китай в четверг успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-26. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-3B в 19:49 по пекинскому времени (14:49 мск) с космодрома Сичан на юго-западе страны. Он стал 463-м для носителей этой серии.

ChinaSat-26 - спутник с высокой пропускной способностью. Он работает в Ка-диапазоне (26,5-40 ГГц) и предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг в Восточной Азии и Австралии.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный национальный рекорд. По этому показателю КНР за указанный период заняла второе место после США. 

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