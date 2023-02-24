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ТАСС

G7 в 2023 году планирует выделить Украине $39 млрд финансовой помощи

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Киев
Киев.
Источник изображения: Spencer Platt/ Getty Images

По данным японских СМИ, участники G7 планируют выпустить совместное заявление по итогам прошедших в Бангалоре переговоров

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Страны G7 в 2023 году намереваются выделить Украине по крайней мере $39 млрд финансовой помощи. Об этом говорится в совместном документе, принятом по итогам прошедшей в четверг в Бангалоре встрече глав Минфиноф и Центробанков стран Группы семи (G7).

"На 2023 год, в соответствии с нуждами правительства Украины, мы увеличили наши обязательства бюджетной и экономической поддержки до $39 млрд", - говорится в документе.

В Бангалоре в четверг состоялась встреча глав Минфинов и Центробанков стран Группы семи (G7), а в пятницу пройдет аналогичная встреча в формате стран "Большой двадцатки" (G20). По данным японских СМИ, участники G7 планируют выпустить совместное заявление по итогам прошедших в Бангалоре переговоров. 

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Страны
Украина
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