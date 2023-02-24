Последний серийный катер проекта 58155 «Гюрза-М» готовится войти в состав ВМС Украины в качестве флагмана речной флотилии

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Создаваемая украинскими ВМС так называемая "речная флотилия" в скором времени получит своего флагмана. В это роли выступит артиллерийский бронекатер проекта 58155 "Гюрза-М", испытания которого начались в акватории Днепра.

Последний в серии, и, на сегодняшний день, единственный артиллерийский катер проекта "Гюрза-М" проходит завершающие испытания на Днепре недалеко от судостроительного завода "Кузница на Рыбальском", где и был построен. После передачи украинскому флоту, он получит имя "Буча" и войдет в состав киевской речной флотилии, став ее флагманом. Сроки окончания испытаний не сообщаются.

Данный катер является восьмым и последним в серии малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 "Гюрза-М", был заложен на предприятии "Кузница на Рыбальском" в 2019 году, в 2020 году строительство было приостановлено из-за отсутствия средств, возобновившись только в 2021 году. В сентябре того же года он был спущен на воду с обещанием передать в состав ВМС Украины в следующем. Это и спасло его от участи остальных катеров этой серии, которые частично были потоплены на Азовском море, а частично попали в руки российских моряков.

Бронекатера проекта 58155 ("Гюрза-М") разработаны украинским предприятием "Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения" (Николаев) и является дальнейшим развитием катеров проекта 58150 ("Гюрза"). Заявленная скорость - до 25 узлов, дальность плавания экономичным ходом 700 миль, автономность пять суток. Экипаж всего пять человек.

Катер должен быть вооружен двумя дистанционно управляемыми морскими боевыми модулями БМ-5М.01 "Катран-М", которые представляют собой вариант боевого модуля БМ-3 "Штурм" для бронетехники. Модуль вооружен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ1, 30-мм автоматическим гранатометом и 7,62-мм пулеметом ПКТ, а также двумя ПТРК "Барьер". Катер должен быть оснащен оптико-электронной системой управления огнем "Сова" и иметь также комплект переносного ЗРК.