Вице-премьер Украины считает сейчас невозможными переговоры между Киевом и Москвой

По словам Ирины Верещук, ее страна не будет участвовать ни в каких переговорах

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. Переговоры между Россией и Украиной в настоящий момент невозможны. Такое мнение выразила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук в опубликованном в четверг интервью газете El Periódico.

"Сейчас наши лучшие переговорщики и дипломаты - солдаты", - сказала она. Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что Киев в ближайшее время может начать переговоры с Москвой, Верещук заверила, что "в настоящее время это невозможно". "Мы не будем участвовать ни в каких переговорах", - добавила она.

Вице-премьер также отметила, что "в Артемовске есть мирные жители, которым угрожает серьезная опасность". "Мы хотели бы их эвакуировать, но закон не позволяет нам принуждать их к выезду или эвакуировать их детей без письменного согласия их родителей", - уточнила Верещук. Она также выразила надежду на то, что конфликт будет завершен в 2023 году.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября 2022 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. 31 октября президент РФ заявил, что не видит возможности обсуждать с Украиной какие-то договоренности, пока с ее стороны нет на то желания. Однако, как подчеркнул Путин, добрая воля Москвы к переговорам известна и остается неизменной. Президент РФ обратил внимание на то, что для достижения договоренностей нужно "сесть за стол переговоров и договариваться".