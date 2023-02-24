Финляндия отправит на Украину три танка "Леопард 2", предназначенных для разминирования местности

Хельсинки. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Правительство Финляндии на заседании в четверг приняло решение отправить на Украину три танка "Леопард 2", предназначенных для разминирования местности, государство также берет на себя их обслуживание и обучение личного состава, сообщает портал Yle.

"По мнению министерства обороны, вклад Финляндии в проект не может быть большим из-за нашей протяженной сухопутной границы с Россией. Участие также ограничено тем фактом, что Финляндия еще не является членом НАТО", - приводит портал точку зрения военного ведомства.

Дополнительной информации о способе или графике доставки предоставлено не будет, пишет Yle.

Глава Минобороны Финляндии Микко Савола назвал на пресс-конференции это решение важным, "однако Украина нуждается в гораздо большей поддержке, чем танки". "Наша поддержка Украины не поколеблется", - добавил он.

Отправка танков состоится в рамках 13-го пакета военной помощи для Украины. Его общая сумма составляет 160 млн евро.