Войти
Интерфакс-АВН

Финляндия отправит на Украину три танка "Леопард 2", предназначенных для разминирования местности

140
0
0
Бывшие голландские танки Leopard 2A6NL из числа последней партии, прибывшей в Финляндию 25.10.2019. Вуосаари( Хельсинки)
Бывшие голландские танки Leopard 2A6NL из числа последней партии, прибывшей в Финляндию 25.10.2019. Вуосаари( Хельсинки).
Источник изображения: Nea Holopainen / Оборонительные силы Финляндии

Хельсинки. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Правительство Финляндии на заседании в четверг приняло решение отправить на Украину три танка "Леопард 2", предназначенных для разминирования местности, государство также берет на себя их обслуживание и обучение личного состава, сообщает портал Yle.

"По мнению министерства обороны, вклад Финляндии в проект не может быть большим из-за нашей протяженной сухопутной границы с Россией. Участие также ограничено тем фактом, что Финляндия еще не является членом НАТО", - приводит портал точку зрения военного ведомства.

Дополнительной информации о способе или графике доставки предоставлено не будет, пишет Yle.

Глава Минобороны Финляндии Микко Савола назвал на пресс-конференции это решение важным, "однако Украина нуждается в гораздо большей поддержке, чем танки". "Наша поддержка Украины не поколеблется", - добавил он.

Отправка танков состоится в рамках 13-го пакета военной помощи для Украины. Его общая сумма составляет 160 млн евро.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Финляндия
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
16.02.2023
Запад дорого заплатит за просчеты на Украине
02.02.2023
В Японии заявили о полном превосходстве российского Т-14 над Leopard 2
30.01.2023
Военный эксперт предрек танкам Leopard 2 судьбу «Тигров» в годы ВОВ
19.01.2023
"Конкурсы" и "Малютки". Военные эксперты назвали эффективное оружие против новых танков Украины
29.11.2022
"Какие ракеты? Какие танки? Какая Третья мировая? Мы-то тут причем?"
21.06.2021
Военная бронетехника Запада и России – актуальное состояние
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 03:10
  • 227
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 24.02 02:44
  • 45291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.02 01:06
  • 1
Генеральным директором станкостроительного холдинга «СТАН» стал Борис Богатырев
  • 23.02 21:37
  • 3
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 17:18
  • 2
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 23.02 13:44
  • 21
Сухопутный линкор.
  • 23.02 13:02
  • 1
CyberBoat 330: надводный дрон из Питера
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева