Польша признала секретную работу группы полицейских-саперов на Украине

Президент страны Анджей Дуда вручил награды группе польских полицейских саперов, которые пять месяцев тайно работали на Украине

ВАРШАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда вручил награды группе польских полицейских саперов, которые пять месяцев тайно работали на Украине, тем самым, подтвердив информацию об этой миссии. Церемония награждения состоялась в четверг в Президентском дворце.

"От имени всего общества я благодарю вас за выполнение ответственного и опасного задания", - сказал Дуда. "Миссия проводилась в секрете, мы о ней не говорили", - признал польский лидер, назвав состоявшуюся миссию гуманитарной.

Ранее о миссии польских саперов на Украине сообщил польский портал Wirtualna Polska. По его информации, саперы по просьбе украинской стороны занимались разминированием территорий. На данный момент все польские полицейские вернулись в Польшу.

Как отмечает портал, Украина попросила о помощи в рамках действующей в Евросоюзе группы ATLAS, которая объединяет контртеррористические формирования стран ЕС. Положительный ответ дала только Польша. Остальные страны посчитали отправку своих полицейских в регион конфликта слишком опасным.

По данным Wirtualna Polska, по решению МВД республики группа для отправки на Украину была сформирована летом. Отправлялись только добровольцы. В начале октября 98 человек с двумя обученными собаками выехали из страны.

За время работы на Украине польские специалисты не пострадали.