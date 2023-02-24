Столтенберг заявил, что Запад пока не обеспечил стабильные поставки боеприпасов на Украину

Генсек НАТО отметил, что конфликт на Украине становится "логистическим сражением"

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Западу пока не удалось обеспечить стабильность поставок артиллерийских боеприпасов на Украину.

"Единственный способ сохранять поддержку Украины - это взаимодействовать с оборонной индустрией, чтобы убедиться, что союзники заключают долгосрочные контракты. Это то, что мы начали делать", - сказал он в четверг в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, сейчас западные поставки боеприпасов на Украину "не являются устойчивыми", поскольку их "расход гораздо выше". Столтенберг отметил, что конфликт на Украине становится "логистическим сражением".

В то же время он вновь заявил, что НАТО будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". "Мы не можем позволить [президенту РФ Владимиру] Путину выиграть на Украине. Это будет трагедией для украинцев, но это также будет опасно для нас", - указал генсек НАТО. Столтенберг подчеркнул, что со временем "Украина станет членом НАТО", однако сейчас "основной фокус на том, чтобы обеспечить торжество Украины как суверенной независимой страны в Европе".