Роскосмос по космическим снимкам анализирует последствия землетрясений в Турции

Некоторые фрагменты кадра показаны крупным планом, для сравнения представлены элементы спутникового снимка этой же территории от января 2022 года

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Роскосмос анализирует последствия землетрясений в Турции с использованием космических снимков. Фото размещено в четверг в Telegram-канале госкорпорации.

"Космический аппарат "Канопус-В" заснял последствия катастрофы в провинции Газиантеп", - говорится в подписи к снимку. На фотографии цветом выделены пострадавшие строения. Некоторые фрагменты кадра показаны крупным планом, для сравнения представлены элементы спутникового снимка этой же территории от января 2022 года.

7 февраля в Роскосмосе сообщили о задействовании всех сил и средств российской спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли для мониторинга ситуации.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш в Турции. Толчки ощущались в десяти провинциях республики и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В понедельник в провинции Хатай произошли два новых подземных толчка магнитудой 6,4 и 5,8. Число жертв в Турции составило 43 556 человек.