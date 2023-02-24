МИД Китая опроверг сообщения о якобы поставках оружия России

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь подчеркнул, что с момента начала конфликта на Украине Пекин неизменно призывал к миру и переговорам, играя конструктивную роль в урегулировании ситуации

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Сообщения о поставках оружия РФ, якобы выполняемых Китаем, являются домыслами и направлены против КНР. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Так называемые "разведданные США" [о поставках оружия РФ] являются домыслами и клеветой в адрес Китая", - отметил официальный представитель МИД КНР.

Он также подчеркнул, что с момента начала конфликта на Украине Китай неизменно призывал к миру и переговорам, играя конструктивную роль в урегулировании ситуации.

Ван Вэньбинь также заявил, что "США, которые являются крупнейшим поставщиком оружия украинской стороне, беспрестанно выдвигают в адрес Китая надуманные обвинения в поставках оружие России, что не только тормозит процесс урегулирования украинского кризиса, но и способно навредить китайско-американским отношениям".

Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон вскоре намерен обнародовать некие свидетельства, касающиеся оказания Китаем военной поддержки РФ. Он утверждает, что Пекин якобы "серьезно рассматривает предоставление летальной помощи России". Как уточнил американский дипломат, речь идет в том числе и об оружии.