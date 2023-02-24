Министр обороны Греции заявил об отказе в поставках Киеву ЗРК С-300

Источник изображения: topwar.ru

Пытаясь нанести поражение России, на Украину отравляют самое разное оружие со всех концов Европы и часто в ущерб собственной безопасности.

Однако есть и те, кто не желает рисковать обороноспособностью своей страны ради интересов Киева.

Так, Греция решила отказаться от ранее заявленных планов по передаче Украине зенитных ракетных комплексов С-300. Выступая на греческом телеканале EPT1, глава Минобороны страны Никос Панайотопулос заявил, что Афины не собираются отправлять Киеву ЗРК С-300, тем самым ослабляя собственную систему обороны.

По словам Панайотопулоса, комплексы С-300 приобретались в своё время для определённых целей, и пока причины их закупки остаются, Греция не может позволить себе распрощаться с ними.

Напомним, что у Греции непростые отношения с союзником по НАТО – Турцией, которые в последнее время сильно обострились, вплоть до того, что стали звучать заявления о возможной войне. Очевидно, что в таких условиях Афинам самим нужно больше оружия.

Министр обороны также сказал, что возможно со временем придётся заменить эти комплексы, так как их поддержка обходится всё сложнее.

В МИД России ранее назвали планы передаче Афинами Киеву С-300 враждебными по отношению к Москве.