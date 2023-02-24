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ТАСС

США в ближайшие месяцы намерены предоставить Украине $10 млрд экономической помощи

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Министр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен.
Источник изображения: Alex Wong/ Getty Images

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала кризис на Украине "главным фактором, который формирует в настоящее время мировую экономику"

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Вашингтон предоставит Украине в ближайшие месяцы около $10 млрд в качестве дополнительной экономической помощи. Об этом заявила в ходе пресс-конференции в Бангалоре министр финансов США Джанет Йеллен.

"В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить около $10 млрд в качестве дополнительной экономической помощи Украине", - сказала Йеллен.

Глава американского Минфина также отметила, что "крайне важно, чтобы Международный валютный фонд приступил к программе финансирования Украины".

Кроме того, по словам Йеллен, кризис на Украине "является главным фактором, который формирует в настоящее время мировую экономику". 

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Страны
США
Украина
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