В Подмосковье водители Гаража особого назначения ФСО соревнуются на Aurus

Салон автомобиля Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" в деловом центре "Москва-Сити".

Соревнования возобновились впервые после пандемии коронавируса

СТАРАЯ КУПАВНА /Московская область/, 23 февраля. / ТАСС/. Соревнования по скоростному маневрированию на первенство Гаража особого назначения (ГОН), обслуживающего первых лиц государства, проходят в День защитника Отечества на автодроме ФСО России в Подмосковье, передает корреспондент ТАСС.

В 2022 году впервые участники будут состязаться в водительском мастерстве только на автомобилях представительского класса Aurus. В программе запланированы предварительные, полуфинальные и финальные заезды. Гонки состоятся на морозе - в Подмосковье 23 февраля около -15 градусов и ясная погода. Отдельный пункт программы - презентация внедорожника Aurus Komendant.

Также запланированы показательные выступления водителей ГОН, Почетного мотоциклетного эскорта, сотрудников спецподразделений ФСО и кинологического подразделения ведомства.

Соревнования в таком формате - первые с 2020 года. В 2021 и 2022 годах гонки не проводились в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. До этого зимние заезды устраивались ежегодно.

Особые мероприятия традиционно подготовили для гостей, которых к началу заездов собралось несколько сотен. Так, состоятся женский конкурс "Автогонщица" и детский конкурс "Догоняй-ка". В зрительской зоне работает выставка автомобилей, в разные годы использовавшихся в Гараже особого назначения. В их числе - ГАЗ М-1, ЗИС-110, несколько лимузинов ЗИЛ, лимузины и минивэн Aurus.

Автодром ФСО открыли 4 октября 2008 года в Московской области вблизи города Старая Купавна. По данным на сайте автомотоклуба ФСО России, общая площадь трассы составляет 66 тыс. кв. м, включая учебно-тренировочный комплекс площадью 48 тыс. кв. м. С октября по конец апреля площадка эксплуатируется в зимнем режиме (укатанный, утрамбованный снег ежедневно выравнивается специальной техникой). Автодром не имеет аналогов в России.

История главного гаража России началась в 1906 году, когда приобрели автомобили для императорской семьи. В отличие от большинства других структур царского времени, гараж сохранился после революции, машины и специалисты стали работать на новые власти. Современный Гараж особого назначения продолжает их дело, сохраняя самые высокие требования как к квалификации кадров, так и к обслуживанию техники.

С середины 1990-х годов для поездок первых лиц государства использовались автомобили Mercedes. С 2018 года президент России Владимир Путин стал регулярно использовать отечественный лимузин Aurus. Как отмечал глава государства, это "действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам". Автомобили Aurus также эксплуатируются в кортежах премьер-министра, членов правительства России.