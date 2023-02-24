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ТАСС

Минобороны Швеции не исключил отправку танков на Украину

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Министры обороны Украины и Швеции Резников и Йонсон
Министры обороны Украины и Швеции Резников и Йонсон.
Источник изображения: topwar.ru

По словам Пола Йонсона, Стокгольм также готовит к передаче Киеву самоходную артиллерийскую установку Archer

СТОКГОЛЬМ, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Швеции в ближайшее время представит новый пакет военной помощи Украине. Министр обороны Пол Йонсон не исключает, что среди отправляемого оружия и техники будут танки Leopard, сообщает в четверг агентство TT.

"Мы открыты для этого, и у нас есть тесный диалог, в частности с Германией, по этому поводу", - пояснил Йонсон.

По словам министра, главный вклад Швеции в помощь Украине оружием - это уже обещанные 50 боевых машин пехоты Stridsfordon 90. Также идет подготовка к отправке самоходной артиллерийской установки Archer. 

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Страны
Германия
Украина
Швеция
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