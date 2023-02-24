Руководитель полета назвал безукоризненной работу на земле при повреждении "Союза МС-22"

Генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев отметил, что претензий к работе службы управления нет

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Претензий к работе службы управления во время инцидента со столкновением метеороида с кораблем "Союз МС-22" нет. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

"Что касается деятельности нашей службы управления, то никаких претензий [нет]. У нас была комиссия, которую возглавлял Романов Сергей Юрьевич, который выполнил в течение месяца отчет, который был <…> страниц на 400. Это была очень серьезная работа, там было сказано, что служба управления полетом работала безукоризненно", - сказал Соловьев.

По словам руководителя полета, существует специальная документация на борту и на земле. Они между собой синхронизированы. "Для разного рода неприятностей катастрофического плана у нас там все написано, и мы регулярно в течение полета (примерно каждые полтора месяца) тренируемся вместе с экипажем по негерметичности, по вопросам, связанным с пожаром", - пояснил он.

Соловьев также отметил, что документация постоянно дорабатывается. После изучения готовится заключение о готовности экипажа.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, миссия которых продлена, вернуть на корабле "Союз МС-23". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.