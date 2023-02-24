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ТАСС

Наемник из Южной Кореи рассказал о подавляющем превосходстве российских беспилотников

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Военнослужащие готовят к запуску БПЛА "Орлан-10"
Военнослужащие готовят к запуску БПЛА "Орлан-10".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Он отметил, что БПЛА российской армии многочисленнее и лучше по характеристикам

СЕУЛ, 23 февраля. /ТАСС/. Российские силы имеют полное превосходство в применении беспилотников над украинской стороной. Об этом заявил наемник из Республики Корея по фамилии Ким в интервью агентству Yonhap, опубликованном в четверг.

"Беспилотники российской армии многочисленнее и лучше по характеристикам, они (российские силы - прим. ТАСС) активнее используют средства радиоэлектронной борьбы для создания помех, - сказал наемник. - На передовой почти круглосуточно летают российские беспилотники".

Ким также сообщил о тяжелых условиях, в которых живут иностранные наемники на передовой. По его словам, у них есть проблемы с газом, водой и электричеством, бывают перебои с поставками питания. Из-за подобных условий, потерь и ранений, а также нежелания продолжать участие в боевых действиях из отряда Кима за три месяца выбыло 90% личного состава, вместо них прибыли другие бойцы.

Южнокореец заявил, что недавно попал под обстрел, сейчас он проходит лечение в украинской больнице из-за проблем со слухом и нервной системой. Насколько ему известно, только еще один наемник из Республики Корея остается на Украине. Большинство уже вернулось на родину, подчеркивает агентство.

Ким прослужил около девяти лет в командовании специальных операций и Национальной разведывательной службе. В 2022 году он планировал поступить на службу на южнокорейский морской флот, но в апреле стал готовиться к поездке на Украину, куда прибыл в октябре. По его словам, он также участвовал в других военных конфликтах за рубежом. 

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Страны
Россия
Украина
Южная Корея
Проекты
БПЛА
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