Руководитель полета сообщил о росте "на порядок" числа пробоев датчиков на МКС за 39 лет

По словам Владимира Соловьева, орбитальное пространство загрязняется "со страшной силой"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Число пробоев специальных датчиков, которые фиксируют столкновение с космическим мусором, на МКС за 39 лет существенно увеличилось. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

"Когда я летал в 1984 году, в сутки мы фиксировали 5-6 пробоев, сейчас это существенно, на порядки больше. Мы со страшной силой загрязняем орбитальное пространство", - заявил Соловьев.

Он пояснил, что датчики конденсаторного типа представляют собой две пластинки, разделенные изоляцией. Их размер составляет примерно метр на метр. На них фиксируются пробои.

Как уточнил руководитель полета российского сегмента МКС, у ракет всех производителей, в том числе у носителей производства компании Илона Маска, последние ступени остаются на орбите, и летают там около двух лет. "В процессе полета остатки топлива взрываются, и эта ступень многотонная превращается в большое количество кусочков - разных осколков большого и маленького размера. Нам крупно повезло, что этот кусочек был небольшой", - подчеркнул он.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, миссия которых продлена, вернуть на корабле "Союз МС-23". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.