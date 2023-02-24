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ТАСС

В РКК "Энергия" думают над созданием резервной системы терморегулирования "Союза"

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"Союз МС-22"
"Союз МС-22".
Источник изображения: NASA

По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, в корабле много насосов и автоматики

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" после повреждения корабля "Союз МС-22" метеороидом задумались над тем, как создать резервную систему для терморегулирования. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

Он отметил, что в корабле "Союз МС" много насосов, автоматики. "Сейчас мы думаем, как с минимальными тратами, видоизменениями схемы терморегулирования сделать это резервирование, оно будет обязательно сделано", - подчеркнул Соловьев, который также является генконструктором РКК "Энергия".

По его словам, в перспективном транспортном корабле все системы "будут запараллелены", поскольку он предназначен для полетов на Луну.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что модернизация наружного контура системы терморегулирования кораблей "Союз", которая подразумевает добавление в него дублирующих функций, потребует больших финансовых ресурсов, времени и приведет к увеличению массы корабля.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вернуть на корабле "Союз МС-23", который будет запущен 24 февраля. 

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Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
МКС
Союз ПКК
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