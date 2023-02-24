Руководитель полета: температура в "Союзе МС-22" может катастрофически вырасти при спуске

Специалисты следят за кораблем, чтобы он не представлял угрозы для станции

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Расчеты показали, что температура в корабле "Союз МС-22", у которого поврежден радиатор системы терморегулирования, может повыситься до 60-70 градусов во время возвращения на землю. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

По его словам, после обнаружения повреждения системы терморегулирования был проведен тест всех систем корабля. Он показал, что все работают штатно, кроме повышения температуры.

"А повышение температуры когда мы посчитали, оказалось катастрофическим. Там очень быстро мы подходили к температуре 60-70 градусов. <...> Дело не только в людях, у нас же еще есть разного рода приборы, у которых при температурах около 40-50 градусов, микросхемы начинают улетать", - заявил Соловьев.

Руководитель полета подчеркнул, что в настоящий момент специалисты пристально следят за "Союзом МС-22", чтобы он не представлял угрозы для станции. В частности специалисты "берегут" систему управления спуском, систему исполнительных органов спуска. "Там [находится] перекись водорода для работы двигателей для обеспечения управляемого спуска. Перекись водорода очень не любит, когда высокая температура. Мы сейчас определенным образом захолаживаем. <…> Когда два [градуса], мы дышим с облегчением. А сейчас у нас солнечная орбита, 6,5 градуса и очень мне лично, как руководителю полета неуютно", - добавил он.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, миссия которых продлена, вернуть на корабле "Союз МС-23". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.