Туркмения планирует до 2028 года запустить свой второй спутник связи

Франко-итальянская компания Thales Alenia Space выразила готовность организовать в стране подготовку инженеров и операторов для развивающейся в Туркмении космической отрасли

АШХАБАД, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель агентства "Туркменсвязь" Хаджимурат Худайгулыев обсудил с делегацией франко-итальянской компании Thales Alenia Space вопросы строительства второго туркменского спутника связи, который планируется запустить до 2028 года. Об этом сообщило в четверг туркменское информационное агентство Orient.

По его информации, Thales Alenia Space также выразила готовность организовать в стране подготовку инженеров и операторов для развивающейся в Туркмении космической отрасли.

В ноябре прошлого года в национальном спутниковом агентстве "Туркмен хемрасы" заявляли, что республика заинтересована во втором спутнике, так как действующий спутник связи "ТуркменАлем" уже отработал половину срока службы. Спутник был произведен компанией Thales Alenia Space и выведен на орбиту в апреле 2015 года американской ракетой Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал.