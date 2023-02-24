Войти
ТАСС

Туркмения планирует до 2028 года запустить свой второй спутник связи

141
0
0
turkmenistan-fl
Флаг страны Туркменистан.

Франко-итальянская компания Thales Alenia Space выразила готовность организовать в стране подготовку инженеров и операторов для развивающейся в Туркмении космической отрасли

АШХАБАД, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель агентства "Туркменсвязь" Хаджимурат Худайгулыев обсудил с делегацией франко-итальянской компании Thales Alenia Space вопросы строительства второго туркменского спутника связи, который планируется запустить до 2028 года. Об этом сообщило в четверг туркменское информационное агентство Orient.

По его информации, Thales Alenia Space также выразила готовность организовать в стране подготовку инженеров и операторов для развивающейся в Туркмении космической отрасли.

В ноябре прошлого года в национальном спутниковом агентстве "Туркмен хемрасы" заявляли, что республика заинтересована во втором спутнике, так как действующий спутник связи "ТуркменАлем" уже отработал половину срока службы. Спутник был произведен компанией Thales Alenia Space и выведен на орбиту в апреле 2015 года американской ракетой Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Туркменистан
Компании
Leonardo
Thales
Проекты
Falcon РН
Похожие новости
11.11.2022
В Туркмении приступили к планированию проекта второго спутника связи
02.11.2017
44-й пуск американской ракеты-носителя Falcon 9
29.04.2015
Американская компания SpaceX запустила в космос первый туркменский спутник связи
29.04.2015
Falcon 9 стартовал с мыса Канаверал с первым туркменским спутником
17.02.2015
Первый туркменский спутник полетит на американской ракете в марте
10.02.2015
Туркмения в марте этого года запустит космический спутник связи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.02 03:10
  • 227
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 24.02 02:44
  • 45291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.02 01:06
  • 1
Генеральным директором станкостроительного холдинга «СТАН» стал Борис Богатырев
  • 23.02 21:37
  • 3
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 23.02 17:18
  • 2
AM General выбрана новым поставщиком ББМ JLTV для ВС США
  • 23.02 13:44
  • 21
Сухопутный линкор.
  • 23.02 13:02
  • 1
CyberBoat 330: надводный дрон из Питера
  • 23.02 01:19
  • 0
JB for Just Business
  • 22.02 19:40
  • 1
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 22.02 19:36
  • 1
На верфи ADSB будут построены корветы BR71 MK.2 для ВМС Анголы
  • 22.02 18:30
  • 1
"Калашников" представил на IDEX-2023 новую динамическую защиту для БМП-3
  • 22.02 18:19
  • 1
Путин оценил уровень оснащения ядерных сил сдерживания
  • 22.02 17:03
  • 1
Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что Великобритания должна передать Киеву истребители
  • 22.02 16:49
  • 1
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
  • 22.02 13:24
  • 1
«Могут быть созданы ударные группировки". В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева