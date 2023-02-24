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ТАСС

На МКС доставят оборудование, чтобы расширить возможности управления через спутники

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МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, также на "Союзе МС-23" отправят наборы еды

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Корабль "Союз МС-23" доставит на МКС оборудование, которое позволит нарастить возможности управления через спутники. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

"Научного оборудования везется довольного много: это и приборы, связанные с дистанционным зондированием Земли, ряд блоков для радийных систем, приборы для так называемого спутникового контура управления", - рассказал Соловьев.

Руководитель полета российского сегмента МКС пояснил, что у РФ есть возможность управления с помощью спутников-ретрансляторов "Луч". "Ряд приборов сейчас досылаем, чтобы еще расширить возможности управления через спутниковый контур", - добавил он.

Также на "Союзе МС-23" отправят наборы еды. "У нас как-то с грузовиками не очень хорошо, а космонавты кушать хотят", - подчеркнул Соловьев.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вернуть на корабле "Союз МС-23", который будет запущен 24 февраля. 

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Страны
Россия
Проекты
МКС
Союз ПКК
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