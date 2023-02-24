Путин жестко ответил на агрессивную политику США

Al Jazeera: приостановка участия России в ДСНВ-III говорит о начале гонки вооружений

Россия заявила о приостановке участия в ДСНВ-III, сообщает сайт Al Jazeera. Этот договор предусматривал взаимное сокращение ядерных вооружений со стороны Москвы и Вашингтона. Однако теперь на фоне антироссийской политики Запада Путин посылает важный сигнал: не стоит угрожать России.

Москва объявила о приостановке своего участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III), а президент России Владимир Путин заявил о прямой причастности Запада к попыткам нанести удары по базам российской стратегической авиации.

Что такое ДСНВ-III?

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Его официальное название — "Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений".

Конгресс США одобрил этот договор в декабре 2010 года, а Госдума — в январе 2011 года. Обмен ратификационными грамотами состоялся 5 февраля 2011 года.

ДСНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он был продлен в 2021 году ещt на пять лет после вступления Джо Байдена в должность президента США.

ДСНВ-III — последнее соглашение о контроле над ядерными вооружениями между Москвой и Вашингтоном. Ему предшествовал Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), подписанный в 2002 году. Он утратил силу в связи с ратификацией нового соглашения.

Детали договора

ДСНВ-III позволяет как американским, так и российским инспекторам следить за тем, чтобы обе стороны соблюдали соглашение.

Согласно договору, каждая сторона может иметь не более 1550 развернутых стратегических боеголовок и не более 700 ракет большой дальности и тяжелых бомбардировщиков.

Россия и США ежегодно могут проводить до 18 инспекций военных ядерных объектов, чтобы убедиться, что каждая из сторон соблюдает ограничения договора. В марте 2020 года инспекции были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном о возобновлении инспекций в рамках ДСНВ-III должны были состояться в Египте в ноябре 2022 года, но Россия отложила их, и ни одна из сторон не назначила новую дату.

Какое оружие подпадает под действие договора?

Согласно договору, каждая сторона может иметь не более 1550 развернутых ядерных боезарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев.

ДСНВ-III не запрещает развертывание систем противоракетной обороны или нанесение ударов неядерными крылатыми ракетами большой дальности.

Москва пригрозила выйти из договора

Россия заявила, что продолжит соблюдать количественные ограничения ДСНВ-III, несмотря на деструктивный подход США к контролю над оружием.

Москва и Вашингтон обладают 90% стратегического ядерного оружия в мире. В связи с этим обе стороны подчеркнули необходимость избегать любого военного столкновения.

Украинский кризис может привести к прямой военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Сейчас этот риск достиг апогея за последние 60 лет.

Соединенные Штаты обвиняют Россию в нарушении ДСНВ-III, поскольку она якобы не позволяет проводить инспекции на своей территории. Москва, в свою очередь, заявила, что решимость Запада уничтожить Россию может помешать продлению договора после истечения срока его действия в 2026 году.

Что означает приостановка Россией участия в этом договоре?

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил сожаление в связи с решением России приостановить участие в ДСНВ-III, назвав его "очень досадным и безответственным". Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему готов в любое время обсуждать с Москвой ограничения вооружений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также раскритиковал действия российских властей, заявив: "Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить ее участие в ДСНВ-III".

ДСНВ-III — это единственное оставшееся соглашение о контроле над ядерными вооружениями между Соединенными Штатами и Россией после того, как в 2019 году стороны заявили о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанном в 1987 году.

В прошлом году Россия заявила, что опасность ядерной войны серьезная, она реальная и ее нельзя недооценивать. Такого сценария следует избегать любой ценой.

Риск ядерной конфронтации возрос после начала российской спецоперации на Украине. Путин в своей речи еще раз напомнил миру о ядерном арсенале и силе Москвы и подтвердил, что готов использовать все необходимые средства для защиты территориальной целостности России.