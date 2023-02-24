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РИА Новости

"Залог нашей победы". Путин о единстве россиян и укреплении ядерной триады

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Путин анонсировал развертывание "Сармата", массовые поставки "Циркона" и выпуск новых АПЛ

МОСКВА, 23 февраля/ Радио Sputnik. Россия в этом году продолжит совершенствовать ядерную триаду, власти по-прежнему будут уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"Современные эффективные армия и флот – залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития, ее будущего, и потому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание", – сказал глава государства в поздравлении с Днем защитника Отечества.

В этой связи, заявил Владимир Путин, ожидаются развертывание пусковых установок ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой, продолжение серийного производства гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".

В ближайшие годы в состав военно-морского флота войдут еще три атомных подводных крейсера, напомнил российский лидер.

Государство, опираясь на реальный боевой опыт, будет развивать все составляющие вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений, продолжит оснащать войска новым вооружением, продолжил Путин.

"Будем и дальше насыщать войска новой техникой – это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы", – сказал президент.

Отечественная промышленность быстро наращивает темп производства всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для сухопутных войск, флота и воздушно-космических сил, отметил российский лидер.

Залог победы России заключается в несокрушимом единстве народа, сказал президент в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества.

"Дорогие друзья, наш народ верит в вас, в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство залог нашей победы", подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что в этом празднике отражается глубокая признательность всем, "кто не щадя себя сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил любые испытания, сокрушал иноземные нашествия".

Российские военнослужащие, участвующие в СВО, мужественно сражаются с неонацизмом на Украине, защищают россиян на исторических территориях страны, заявил президент РФ.

Кроме военнослужащих в зоне СВО, Путин также поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны.

"В этот день низкий поклон и самые теплые слова нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость родины. Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы", подчеркнул президент.

При этом современное поколение российских солдат и офицеров бережет и преумножает ратные традиции своих дедов и прадедов, обратил внимание Владимир Путин.

Глава государства добавил, что этот праздник – всенародный, в нем заключается героическая история отечественных армии и флота.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российские военнослужащие высоко оценили эффективность противодроновых ружей в зоне СВО.

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