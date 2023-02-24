"Залог нашей победы". Путин о единстве россиян и укреплении ядерной триады

Путин анонсировал развертывание "Сармата", массовые поставки "Циркона" и выпуск новых АПЛ
МОСКВА, 23 февраля/ Радио Sputnik. Россия в этом году продолжит совершенствовать ядерную триаду, власти по-прежнему будут уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности РФ, заявил президент России Владимир Путин.
В этой связи, заявил Владимир Путин, ожидаются развертывание пусковых установок ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой, продолжение серийного производства гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".
В ближайшие годы в состав военно-морского флота войдут еще три атомных подводных крейсера, напомнил российский лидер.
Государство, опираясь на реальный боевой опыт, будет развивать все составляющие вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений, продолжит оснащать войска новым вооружением, продолжил Путин.
Отечественная промышленность быстро наращивает темп производства всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для сухопутных войск, флота и воздушно-космических сил, отметил российский лидер.
Залог победы России заключается в несокрушимом единстве народа, сказал президент в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества.
Путин добавил, что в этом празднике отражается глубокая признательность всем, "кто не щадя себя сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил любые испытания, сокрушал иноземные нашествия".
Российские военнослужащие, участвующие в СВО, мужественно сражаются с неонацизмом на Украине, защищают россиян на исторических территориях страны, заявил президент РФ.
Кроме военнослужащих в зоне СВО, Путин также поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны.
При этом современное поколение российских солдат и офицеров бережет и преумножает ратные традиции своих дедов и прадедов, обратил внимание Владимир Путин.
Глава государства добавил, что этот праздник – всенародный, в нем заключается героическая история отечественных армии и флота.
Ранее радио Sputnik сообщило, что российские военнослужащие высоко оценили эффективность противодроновых ружей в зоне СВО.