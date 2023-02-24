WP: множество свидетельств указывают на провал попытки Запада изолировать Россию

Как пишет издание, Москва "использует разочарование в Вашингтоне для завоевания симпатий на Глобальном Юге"

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Раскол в международном сообществе между сторонниками России и теми, кто поддерживает Запад, через год после начала специальной военной операции (СВО) на Украине только углубился. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в газете The Washington Post.

По версии издания, "Россия использует разочарование в США для завоевания симпатий на Глобальном Юге". "Этот конфликт [на Украине] обнажил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок", - подчеркивает автор статьи. "Множество свидетельств указывают на провал попытки [Запада] изолировать" Россию, отмечает издание.

Так, на прошлой неделе Индия объявила, что объем ее торговли с Россией вырос на 400% с начала СВО. Всего за последние шесть недель министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был принят в девяти странах Африки и Ближнего Востока, включая ЮАР, глава МИД которой Наледи Пандор назвала их встречу замечательной, а Россию и ЮАР - друзьями.

По данным аналитического центра Economist Intelligence Unit, две трети населения мира живут в странах, которые воздержались от осуждения России. При этом против Москвы санкции ввели лишь 33 страны, столько же направляют Украине военную помощь.

Автор статьи полагает, что это может быть связано с "историческими претензиями к Западу - колониализмом, высокомерием и неспособностью Запада направить столько же ресурсов [сколько и Украине] на разрешение конфликтов и борьбу с нарушениями прав человека в других частях мира, таких как палестинские территории, Эфиопия и Демократическая Республика Конго".

Так, по версии основателя и главы расположенного в Йоханнесбурге и занимающегося продвижением демократии в Африке фонда, отказ Бразилии, Индии, ЮАР и других стран присоединиться к возглавляемой Вашингтоном коалиции является следствием более чем 10-летнего роста недовольства Соединенными Штатами и их союзниками, которые все больше теряют интерес к решению проблем Глобального Юга.

Газета считает, что Россия и Китай наращивают отношения с развивающимися странами и "используют разочарование в США и Европе", предоставляя альтернативу гегемонии Запада. "Ближний Восток, Африка и Азия являются ключевыми полями сражений в этой борьбе за сердца и умы, в меньшей степени - страны Латинской Америки, чьи судьбы географически более тесно связаны с Соединенными Штатами", - отмечается в статье.

Как подчеркнул бывший первый замминистра иностранных дел Индии Канвал Сибал, большинство стран мира не верят утверждениям США о поддержании принципов демократии и территориальной целостности, основанных на правилах мирового порядка. "Это не тот аргумент, на который ведутся серьезные люди", - пояснил индийский эксперт в области международных отношений, экс-посол Индии в России Сибал.

По его мнению, многие страны понимают, что сами Соединенные Штаты нарушают все эти принципы. В пример эксперт привел бомбардировки НАТО Югославии, поддержку США диктатур во время холодной войны и войну в Ираке. "Остальной мир искренне воспринимает это как европейскую войну. Они не видят глобального конфликта или того, как его представляет Запад, - подчеркнул Сибал. - Да, это имеет международные последствия, такие как инфляция. Но эти последствия вызваны санкциями". По его словам, Индия отказывается рисковать своими отношениями с Россией и трезво оценивает свои собственные интересы.