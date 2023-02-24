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ТАСС

Эксперт заявил, что рынок беспилотников может показать пример массовой подготовки кадров

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БЛА "Охотник" и "Орион"
БЛА "Охотник" и "Орион".
Источник изображения: РИА "Новости"/АО "Кронштадт"

Ожидается, что Университет 2035 вместе с Агентством развития профессионального мастерства разработает перечень профессий для беспилотной авиации

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сфера беспилотных авиационных систем (БАС), которая уже в ближайшее время потребует подготовки десятков тысяч специалистов ежегодно, может стать высокотехнологичным направлением, где будут отрабатываться методы быстрого и массового обучения кадров, в том числе за счет привлечения школьников в изобретательскую среду. Такое мнение ТАСС в четверг высказал советник ректора Университета 2035 Василий Третьяков.

Согласно поручениям президента РФ, в стране готовятся к утверждению стратегия развития беспилотной авиации и новый национальный проект. Документы будут охватывать не только направления производства и сертификации техники, но и сферу подготовки кадров. Предполагается, что Университет 2035 совместно с Агентством развития профессионального мастерства займется разработкой и утверждением перечня профессий для беспилотной авиации, а также установлением квалификационных требований и проведением независимой оценки квалификации специалистов.

"Прорыв в такой высокотехнологичной сфере, как рынок беспилотных авиационных систем, где уже в ближайшие годы ожидается масштабный рост внедрения техники в реальный сектор экономики, требует подготовки десятков тысяч специалистов - массово и быстро. Эта область может выступить площадкой для отработки методов ускоренной подготовки. Среди таких инструментов могут быть новые форматы вовлечения россиян в технологическую среду с детства, например, за счет расширения технических возможностей для реализации школьных проектов по разработке новых моделей БАС", - сказал Третьяков.

Генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства Роберт Уразов в свою очередь отметил, что ускоренная подготовка специалистов для высокотехнологичных сфер требует сокращения времени адаптации программ обучения к требованиям рынка и повышения доступности образования для представителей всех возрастных категорий.

"Уже в следующем году только в сельском хозяйстве количество используемых беспилотных летательных аппаратов может увеличиться в 25 раз. При этом сегодняшняя система подготовки сможет обеспечить необходимое для эксплуатации этих систем количество специалистов только через три года. А по некоторым направлениям, например, в части безопасности эксплуатации беспилотников или обучения авиационных юристов, сегодня подготовка вообще не ведется. Таким образом возникает необходимость в гибкой системе, которая могла бы работать с резкими увеличениями объема заказа подготовки", - заключил Уразов.

Поручения президента

В декабре президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем, согласно которым в России к середине года будет утверждена стратегия развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Документ будет предусматривать мероприятия по развитию серийного производства техники и ее компонентов, инфраструктуры для эксплуатации таких систем, меры поддержки производителей, льготы для стимулирования спроса на услуги БАС и задачи по подготовке кадров для отрасли.

Глава российского государства также распорядился о создании условий для развития рынка беспилотников, в том числе за счет выделения частотных диапазонов для обеспечения единого пространства для управления и контроля. В стране должны быть созданы аккредитованные Росавиацией научно-производственные центры компетенций и испытаний БАС, сформирована система сертификации и лицензирования в этой сфере, а также обеспечена непрерывная подготовка кадров.

В правительстве в середине февраля была создана комиссия по развитию авиационных беспилотников, которая будет координировать работу ведомств и взаимодействовать с отраслевым сообществом по вопросам разработки и реализации основных направлений госполитики в этой сфере. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 февраля утвердил состав правительственной комиссии, который возглавил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Его заместителем назначен вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. 

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