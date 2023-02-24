В США отмели идею о новой гонке вооружений после выступления Путина

FP: приостановка участия России в договоре СНВ-III не знаменует начало гонки вооружений

Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре СНВ-III, пишет Foreign Policy. Однако Москва из соглашения не вышла и может вернуться к нему в будущем. Говорить о начале новой гонки вооружений пока рано.

России и США принадлежит около 90% всего ядерного оружия. Что произойдет, если они прекратят разговаривать?

Во вторник российский президент Владимир Путин объявил, что его страна приостанавливает участие в заключенном с США договоре СНВ-III. Таким образом, под вопросом оказалось будущее последнего соглашения в области контроля над вооружениями между двумя ведущими ядерными державами.

В соответствии с этим договором, вступившим в силу в 2011 году, накладываются ограничения на количество межконтинентальных ядерных ракет у каждой из сторон. В 2021 году его продлили еще на пять лет. Контроль вооружений давно уже считался последним оплотом конструктивного сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.

Путин в своем ежегодном обращении к стране не продемонстрировал никакой готовности пойти на уступки. Более того, он накануне первой годовщины российской военной операции осудил Соединенные Штаты и обвинил Украину и Запад в провоцировании вооруженного конфликта. "Они нам стратегическое поражение хотят нанести и в то же время лезут на наши ядерные объекты, – сказал Путин во время своего выступления, которое длилось почти сто минут и было встречено аплодисментами находившихся в зале депутатов парламента и высокопоставленных руководителей. – В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях".

В ответ на слова Путина генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал: "Сегодняшним решением по СНВ-III демонтирована вся архитектура контроля вооружений".

По словам экспертов, пока еще рано говорить о том, что заявление Путина знаменует собой начало новой гонки вооружений. Однако, поскольку в 2026 году действие договора истекает, объявление российского руководителя осложнит дальнейшие дипломатические усилия по его продлению или по подписанию нового соглашения между Россией и США, которым принадлежит около 90% всего ядерного оружия в мире.

"Если они не договорятся о новых ограничениях в отношении своих стратегических арсеналов до истечения срока действия СНВ-III, у нас впервые с 1972 года не останется никаких сдерживающих факторов для двух самых крупных ядерных арсеналов в мире, – сказал исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл (Daryl Kimball). – Это позволит обеим сторонам приступить к наращиванию своих стратегических ядерных арсеналов".

Что заявление Путина может означать для перспектив контроля над вооружениями?

О чем на самом деле заявил Путин?

В действительности Путин во вторник ничего не говорил о выходе из механизма контроля над вооружениями. Россия приостановила свое участие в договоре, но не вышла из него, а это значит, что документ этот продолжает действовать, и теоретически Россия может вернуться к нему в будущем. "Приостановка лучше выхода, – сказал старший научный сотрудник Института разоружения при Организации Объединенных Наций Павел Подвиг (Pavel Podvig). – Все могло быть значительно хуже".

По словам Кимбалла, неизвестно, что должно произойти, чтобы Россия вернулась к участию в договоре. "Я бы не стал обращать особое внимание на предлоги и оправдания, которыми воспользовался Путин, объясняя причины приостановки российского участия", – добавил он.

Путин изложил условия, на которых Россия возобновит свое участие в СНВ-III. Среди них учет ядерных потенциалов других членов НАТО, таких как Британия и Франция, которые в соглашении не участвуют.

"Это несерьезный момент, – сказал старший научный сотрудник Института разоружения при ООН Андрей Баклицкий (Andrey Baklitskiy). – Британия и Франция не участвовали в договоре, когда Россия его подписывала. Они не участвовали и в 2021 году, когда Путин продлил его на пять лет".

Путин также сказал, что Россия не станет проводить новые взрывы в рамках испытаний ядерного оружия, если США не сделают это первыми. Это вроде бы ответственное, но в основном неуместное заявление. "Здесь нет каких-то заметных изменений в позиции России", – сказал Кимбалл. Он отметил, что Москва и Вашингтон подписали в 1996 году Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия, которым запрещаются любые ядерные испытания. Поскольку у США нет никакого желания нарушать договор и впервые за четверть века испытывать свой ядерный потенциал, у России не будет никаких оснований проводить собственные испытания.

Почему Путин сказал об этом сейчас?

Предупреждения на тему участия России в договоре звучали уже давно. "Все было предельно ясно", – сказал Баклицкий.

Взаимные инспекции на объектах размещения стратегических ядерных вооружений были приостановлены в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Но пандемия пошла на убыль, а Россия в августе 2022 года объявила, что запрещает американским инспекторам возобновлять инспекции своих объектов, объяснив это тем, что западные санкции лишили российских представителей возможности наносить ответные визиты в США. В ноябре прошлого года Госдепартамент объявил, что Москва отложила запланированную встречу в Египте, где стороны намеревались разработать дорожную карту для возобновления инспекций.

Госдепартамент в прошлом месяце обвинил Москву в нарушении обязательств по договору, так как она не давала американским представителями инспектировать российские арсеналы.

Что может сделать Вашингтон?

Выступая во вторник с заявлением, госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США будут внимательно наблюдать за действиями России после объявления Путина, и повторил, что Вашингтон по-прежнему готов к переговорам на тему контроля над вооружениями.

"Вопрос в следующем. Сможет ли администрация Байдена убедить Владимира Путина, который в данном случае является помехой, что в национальных интересах России возобновить исполнение договора в полной мере", – сказала Роуз Геттемюллер (Rose Gottemoeller), возглавлявшая с американской стороны переговоры по СНВ-III.

Вскоре после выступления Путина российский МИД сделал заявление о том, что Москва будет по-прежнему соблюдать лимиты по количеству ядерных боезарядов, которые она может иметь по договору. Таким образом, возобновление гонки вооружений удалось на какое-то время отсрочить.

Поскольку взаимные проверки после пандемии не были возобновлены, ближайшим результатом путинского объявления может стать то, что Россия не будет больше уведомлять Вашингтон всякий раз, когда она перемещает, обслуживает, ремонтирует, списывает или переводит в режим консервации ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки. Обмен этой информацией был важной мерой по обеспечению прозрачности, так как стороны имели возможность следить за состоянием ядерных сил друг друга, даже не проводя инспекции с посещением объектов. (После вступления договора в силу в 2011 году стороны, по данным Госдепартамента, более 25 тысяч раз обменивались уведомлениями.)

"На мой взгляд, приостановка режима уведомления – это очень серьезная проблема, – сказала Геттемюллер. – Это будет иметь серьезные последствия для США в плане предсказуемости, но это в равной степени серьезно и для России, что меня сильно озадачивает. Как они намерены планировать действия своих ядерных сил в будущем, не зная, что происходит в стратегических ядерных силах США?"

Теперь перед Вашингтоном встает вопрос о том, будет ли он и дальше информировать Москву о состоянии своих ядерных сил. Пока эксперты уверены, что администрация Байдена не станет закрывать двери. "Я уверен, что эта администрация не собирается выходить из соглашения", – сказал Кимбалл. Тем не менее, республиканцы могут усилить давление на нее, призывая занять более жесткую позицию. В свете заявления Путина председатель комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс (Mike Rogers) сказал, что теперь "нельзя исключать никакие варианты", в том числе, развертывание дополнительных ядерных сил.

Автор статьи: Эми Маккиннон (Amy Mackinnon)