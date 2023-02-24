Орбан назвал своими противниками тех, кто поддерживает военные действия на Украине

Премьер-министр Венгрии отнес к группе оппонентов администрацию США, руководство Евросоюза, а также крупные международные компании, "которые хотят нажиться во время войны"

БУДАПЕШТ, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает своими политическими противниками всех тех, кто поддерживает разрешение конфликта на Украине военным путем, в том числе администрацию США и руководство Евросоюза. Выступая в среду на встрече с депутатами от правящей партийной коалиции в преддверии весенней сессии парламента, глава правительства причислил также к своим оппонентам крупные международные компании, извлекающие сверхприбыль в результате санкций и роста цен на энергоносители.

Как сообщила газета Magyar Nemzet, Орбан отметил, что в Венгрии начинается новый политический сезон, во время которого партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшим партнерам - христианским демократам - придется вести борьбу с "провоенными международными группами интересов". К этим группам, по его словам, принадлежат "выступающие за войну администрация [президента США Джо] Байдена, брюссельские бюрократы, а также левые партии", которые получали финансовую поддержку из США.

В качестве еще одной группы сторонников продолжения украинского конфликта он назвал "международных спекулянтов, которые хотят нажиться во время войны". В связи с этим Орбан утверждал, что по итогам 2022 года "мировая нефтегазовая промышленность должна увеличить свою прибыль с $500 млрд до $834 млрд". Премьер дал понять, что дополнительные доходы получат и венгерские энергетические компании, коммерческие банки, фармацевтические предприятия. Magyar Nemzet напомнила, что часть этих средств поступает в государственный фонд, из которого финансируются субсидии для населения на газ и электроэнергию. По данным газеты, Орбан в связи с этим заявил на встрече с депутатами: "Мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать за получением сверхприбыли, мы возьмем ее и вернем народу".