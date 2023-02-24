В "Калашникове" обсуждают новейшие системы поражения для экипировки "Легионер"

Специалисты концерна сосредоточили дополнительные усилия на разработке и выпуске экипировки

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 23 февраля. /ТАСС/. Обсуждение новейших систем поражения для экипировки нового поколения "Легионер" идет в "Калашникове", рассказал ТАСС на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби президент группы компаний Алан Лушников.

По его словам, сейчас концерн сосредоточил дополнительные усилия на разработке и выпуске экипировки.

"Спрос на защиту вырос кратно, как и требования к ее эффективности. Солдат должен быть вооружен современным эффективным оружием и надежно защищен. В этой связи в концерне обсуждается развитие системы поражения как части боевой экипировки нового поколения "Легионер", - сказал он.

По словам Лушникова, недавно представители ведущих предприятий стрелковой отрасли России приняли участие в научно-техническом совете, на котором рассмотрели имеющиеся сегодня и перспективные технические, и технологические решения, необходимые для реализации концепции развития боевой экипировки военнослужащих в части развития комплексов стрелкового оружия. Экипировка "солдата будущего" - "Легионер" - разрабатывается на смену экипировке "Ратник".

В комплект экипировки военнослужащего традиционно входит стрелковое и холодное оружие, но в зависимости от специализации этот список может быть значительно расширен - вплоть до минометов, гранатометов и переносных зенитных ракетных комплексов.

Международная выставка вооружений IDEX 2023 проходит в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Объединенная российская экспозиция размещается в отдельном павильоне, где ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса России представляют более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки.